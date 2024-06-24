Венгрия обжалует решение ЕС о предоставлении Украине 1,4 млрд евро на оружие

Венгрия выступает против решения передать на военную помощь Украине 1,4 млрд. евро прибыли от активов России. Оно якобы "нарушает красные линии".

Венгрия не поддерживает решение ЕС о выделении средств на оружие

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике своих коллег из других стран Европы, которые хотят больше помощи для Украины в войне с армией РФ.

По его словам, ЕС якобы перешел "красную линию", когда использовал 1,4 миллиарда евро для финансирования поставок оружия в Украину.

Министр добавил, что Венгрия этого не хотела и нужно единодушное решение.

Военный пыл ослепил тех, кто принимает решение, - добавил Сийярто. Поделиться

Он предупредил, что уже изучаются юридические возможности по обжалованию такого решения ЕС.

В конце Сийярто сказал, что этот шаг создает долгосрочный риск для функционирования Европейского Союза.

Что известно о военной помощи Украине по доходам от активов РФ

24 июня ЕС одобрил первый транш военной помощи Украине в размере до 1,4 млрд. евро, что поступит с доходов от замороженных российских активов.

Деньги направляются в Украину через Фонд помощи Украине (UAF), но платежи до сих пор блокировались Венгрией.

Сейчас юридическая служба Совета ЕС утверждает, что Будапешт не может остановить эти платежи, ведь воздержался во время голосования в начале этого года за создание Фонда. Причиной, разрешающей обходной путь, является то, что средства не поступают от налогоплательщиков ЕС, заявили чиновники.

Деньги пойдут не на возмещение, как это обычно происходит в случае с ВСУ, а на прямую закупку оружия, в частности, боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Четверть суммы уйдет на покупки у украинской промышленности.

Несмотря на сегодняшнюю договоренность, Венгрия продолжает блокировать выплату 6,6 миллиарда евро в рамках программы для ВСУ как частичную компенсацию за приобретенное для Украины оружие. По словам одного из дипломатов, Будапешт «взбешен» тем, что произошло сегодня.