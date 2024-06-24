Угорщина оскаржить рішення ЄС про надання Україні 1,4 млрд євро на зброю

Угорщина виступає проти рішення передати на військову допомогу Україні 1,4 млрд євро прибутку від активів Росії. Воно нібито "порушує червоні лінії".

Угорщина не підтримує рішення ЄС про виділення коштів на зброю Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував своїх колег з інших країн Європи, які хочуть більше допомоги для України у війні з армією РФ.

За його словами, ЄС нібито перейшов "червону лінію", коли використав 1,4 мільярда євро для фінансування постачання зброї в Україну.

Міністр додав, що Угорщина цього не хотіла і потрібно одностайне рішення.

Воєнний запал засліпив тих, хто приймає рішення, — додав Сійярто. Поширити

Він попередив, що вже вивчаються юридичні можливості для оскарження такого рішення ЄС.

Насамкінець Сійярто сказав, що цей крок створює довгостроковий ризик для функціонування Європейського Союзу.

Що відомо про військову допомогу Україні з доходів від активів РФ

24 червня ЄС схвалив перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 млрд євро, що надійде з доходів від заморожених російських активів.

Гроші спрямовують в Україну через Фонд допомоги Україні (UAF), але платежі досі блокувались Угорщиною.

Зараз юридична служба Ради ЄС стверджує, що Будапешт не може зупинити цих платежів, адже утримався під час голосування на початку цього року за створення Фонду. Причиною, яка дозволяє обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, заявили чиновники.

Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай відбувається у випадку з ЗСУ, а на пряму закупівлю зброї, зокрема боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості.

Попри сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 мільярда євро в рамках програми для ЗСУ як часткову компенсацію за зброю, придбану для України. За словами одного з дипломатів, Будапешт «розлючений» тим, що сталося сьогодні.