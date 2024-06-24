Сможет ли ЕС обойти вето Венгрии в вопросе денег на оружие для Украины — прогноз FT

Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных от замороженных российских активов в этом году. Это также может расчистить путь G7 для выплаты Киеву в 50 млрд долларов.

ЕС нашел лазейку, как обойти Венгрию в вопросе денег на оружие для Украины

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил FT, что, поскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности о получении доходов от замороженных российских активов, она "не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег". Он добавил, что обходной путь "сложный, как и каждое юридическое решение, но он работает".

Отмечается, что обойдя Будапешт, можно также устранить препятствие, которое может осложнить усилия G7 по привлечению $50 млрд кредита для Киева к декабрю, который должен быть выплачен за счет будущих поступлений. Речь идет о решении, принятом лидерами на саммите в Италии в начале этого месяца.

Юридический обходной путь, который будут обсуждать министры иностранных дел ЕС 24 июня, также будет иметь решающее значение для того, чтобы соглашение G7 сработало и чтобы кредит в размере 50 млрд долларов был выдан до конца года. Согласно плану G7, доходы, полученные от замороженных российских активов со следующего года, будут направлены на выплату кредита.

Около 200 миллиардов евро иммобилизованы в ЕС, преимущественно в Бельгии. Блок в начале этого года согласился использовать прибыль, полученную с февраля, на закупку оружия для Украины.

Венгрия, наиболее пророссийски настроенная страна-член ЕС, уже давно выступает против того, чтобы блок коллективно оказывал военную поддержку Украине. Будапешт также блокирует семь других решений, связанных с вооружением Киева на общую сумму около 6,6 млрд. евро.

Беспокойство США и других партнеров G7 по поводу того, что Венгрия может заблокировать решение ЕС о заморозке российских активов на неопределенный срок, привело к значительным задержкам в переговорах о предоставлении кредита в размере $50 млрд. По словам чиновников, осведомленных по этому вопросу, юридического обходного пути для использования средств ЕС, вероятно, будет достаточно, чтобы гарантировать выплату кредита.

Однако Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, согласно которым заблокированы российские активы, потому что решение должно быть единогласно возобновлено каждые шесть месяцев 27 стран ЕС. По словам Борреля, Брюссель предложил Венгрии соглашение, подобное тому, которое НАТО заключило с премьер-министром Виктором Орбаном на прошлой неделе: Будапешт отказался от мер в поддержку Украины в обмен на то, что другие союзники, помогающие Киеву под эгидой Альянса, не будут налагать вето, но она была отвергнута.

Даже если им предложат не быть частью команды, а их деньги не будут использованы для Украины... этого недостаточно". Главный дипломат сказал, что позиция Будапешта "имеет нечто общее с крепкими связями, которые он имеет с Россией. Поделиться

Деньги для Украины

Министры финансов стран Группы семи (G7) поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных активов Российской Федерации с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года.

В то же время 27 стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций, затрагивающих поставки российского СПГ. Правительство Венгрии на этот раз не блокировало ограничения в обмен на защиту проекта АЭС "Пакш-2".