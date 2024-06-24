Боррель анонсував надання Україні 1 млрд євро військової допомоги

Керівники зовнішньополітичних відомств країн ЄС, які зустрілися сьогодні в Люксембурзі, погодили правові норми з використання надзвичайних прибутків від нарахувань на заблоковані в Європі російські активи в інтересах оборони України, тож першим внеском в обсязі 1,4 млрд євро Україна зможе скористатися наступного місяця та отримати допомогу ще на мільярд євро до кінця поточного року.
Головні тези:
- Надходження від заморожених російських активів спрямовані на підтримку оборони України у розмірі 1 млрд євро.
- Ці кошти будуть використані на закупівлю протиповітряних систем, боєприпасів та підтримку української промисловості.
- Європейські міністри погодили правила використання коштів від російських активів, але проблема з блокуванням інших платежів поки не вирішена.
- Підтримка України залишається пріоритетом у зв'язку з загостренням ситуації на фронті.
- Кошти на закупівлю зброї для України направляються через фонд допомоги, проте деякі країни, зокрема Угорщина, спробували їх заблокувати.
Україна отримає ще 1 млрд євро військової допомоги — Боррель
Про це 24 червня у Люксембурзі на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Він зауважив, що військова підтримка для України залишається сьогодні найбільш важливим питанням для країн-членів у дуже практичному вимірі. Україна гостро потребує більше засобів протиповітряного захисту, більше боєприпасів, та підтримки у розвитку власної оборонної промисловості.
Протягом цих вихідних Харків знову постраждав від повітряних атак, загинули люди, отримала пошкодження інфраструктура та соціальні об’єкти. Путін продовжує атакувати, поціляючи, головним чином, енергетичну інфраструктуру. Є очевидним, що Путін хоче довести вразливість України. А ми маємо довести, що ми маємо намір підтримувати Україну.
Він зауважив: при тому, що європейські міністри сьогодні змогли погодити правила використання надходжень від заморожених російських активів, їм не вдалося просунутися у використанні інших платежів в рамках Європейського фонду миру, що призначені для військової підтримки України, на загальну суму близько 6 млрд євро, внаслідок позиції «однієї країни».
Він зауважив, що один з таких методів був застосований під час прийняття рішення про використання надходжень від заморожених російських активів, які мають надійти в Європейський фонд миру з подальшим використанням в інтересах оборони України.
Доходи від активів РФ спрямують на зброю для України
Як зазначається, гроші спрямовують в Україну через Фонд допомоги Україні (UAF), але платежі досі блокувались Угорщиною.
Зараз юридична служба Ради ЄС стверджує, що Будапешт не може зупинити цих платежів, адже утримався під час голосування на початку цього року за створення Фонду. Причиною, яка дозволяє обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, заявили чиновники.
Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай відбувається у випадку з ЗСУ, а на пряму закупівлю зброї, зокрема боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості.
Країни мали час до 11:00, щоб висловити свою думку, і жодна з них не проголосувала проти, згідно з внутрішнім повідомленням Ради ЄС. Рішення не потребувало одностайності, а це означає, що Угорщина не могла його заблокувати.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-