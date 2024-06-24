Боррель анонсував надання Україні 1 млрд євро військової допомоги

Керівники зовнішньополітичних відомств країн ЄС, які зустрілися сьогодні в Люксембурзі, погодили правові норми з використання надзвичайних прибутків від нарахувань на заблоковані в Європі російські активи в інтересах оборони України, тож першим внеском в обсязі 1,4 млрд євро Україна зможе скористатися наступного місяця та отримати допомогу ще на мільярд євро до кінця поточного року.

Україна отримає ще 1 млрд євро військової допомоги — Боррель

Про це 24 червня у Люксембурзі на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Надзвичайний прибуток з нарахувань на російські активи, що заморожені в Європі, — але не активи самі по собі, — будуть використані якомога швидше на користь України. 1,4 млрд євро будуть доступними протягом наступного місяця, і ще один мільярд — до кінця року. Це буде направлено в Україну з метою досягнення трьох цілей: поставок засобів ППО, боєприпасів та для підтримки української промисловості. Жозеп Боррель Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки

Він зауважив, що військова підтримка для України залишається сьогодні найбільш важливим питанням для країн-членів у дуже практичному вимірі. Україна гостро потребує більше засобів протиповітряного захисту, більше боєприпасів, та підтримки у розвитку власної оборонної промисловості.

Протягом цих вихідних Харків знову постраждав від повітряних атак, загинули люди, отримала пошкодження інфраструктура та соціальні об’єкти. Путін продовжує атакувати, поціляючи, головним чином, енергетичну інфраструктуру. Є очевидним, що Путін хоче довести вразливість України. А ми маємо довести, що ми маємо намір підтримувати Україну.

Він зауважив: при тому, що європейські міністри сьогодні змогли погодити правила використання надходжень від заморожених російських активів, їм не вдалося просунутися у використанні інших платежів в рамках Європейського фонду миру, що призначені для військової підтримки України, на загальну суму близько 6 млрд євро, внаслідок позиції «однієї країни».

Так сталося, що ми вийшли з цієї Ради ЄС точно з тим результатом, з яким прибули, стосовно стану семи правових актів, які необхідні для розблокування Європейського фонду миру. Ми все ще маємо одну країну, яка блокує використання близько 6 млрд євро. Наразі ми працюємо над шляхами подолання та обминання цих структурних ускладнень, які ми маємо вже протягом минулих півтора року. Поширити

Він зауважив, що один з таких методів був застосований під час прийняття рішення про використання надходжень від заморожених російських активів, які мають надійти в Європейський фонд миру з подальшим використанням в інтересах оборони України.

Ми розуміємо, що, з правової точки зору, якщо одна країна-член не брала участь у рішеннях ходо використання цих (надходжень від) російських активів, вона не має права брати участь або вирішувати , на які цілі вони будуть спрямовані. Тож ця робота зараз прискориться, без того, щоб мати таке блокування. Але ми все ще маємо прийняти рішення по Європейському фонду миру. Лідери будуть це обговорювати під час наступної Європейської ради. Поширити

Доходи від активів РФ спрямують на зброю для України

Як зазначається, гроші спрямовують в Україну через Фонд допомоги Україні (UAF), але платежі досі блокувались Угорщиною.

Зараз юридична служба Ради ЄС стверджує, що Будапешт не може зупинити цих платежів, адже утримався під час голосування на початку цього року за створення Фонду. Причиною, яка дозволяє обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, заявили чиновники.

Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай відбувається у випадку з ЗСУ, а на пряму закупівлю зброї, зокрема боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості.