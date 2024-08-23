ЗСУ досягли нових успіхів у межах контрнаступу на Курщині

Станом на ранок 23 серпня ситуація на фронті залишається напруженою, попри це Збройним силам України вдається просуватися під час контрнаступу у Курській області Росії.
Головні тези:
- Армія РФ зазнає колосальних втрат, насамперед в особовому складі та техніці.
- 22 серпня відбулося 135 бойових зіткнень з російськими загарбниками, з численними ракетними та авіаударами.
- На різних напрямках фронту ЗСУ відбили численні атаки та штурми армії РФ.
Втрати армії РФ станом на 23 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 605 330 (+1 190) осіб,
танків — 8 533 (+4) од,
бойових броньованих машин — 16 599 (+32) од,
артилерійських систем — 17 307 (+45) од,
РСЗВ — 1 167 (+1) од,
засобів ППО — 932 (+1) од,
літаків — 367 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 025 (+27) од,
крилатих ракет — 2442 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 329 (+49) од,
спеціальної техніки — 2 910 (+6) од.
Що відомо про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби відбулося 135 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками.
22 серпня країна-агресорка РФ завдала одного ракетного удару однією ракетою, 49 авіаударів, скинувши при цьому 56 КАБів.
Ба більше, ворог використав для ударів 556 дронів-камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку армія РФ двічі безуспішно намагалася прорватися вперед;
На Куп’янському напрямку зафіксовано 14 атак противника;
На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 штурмів російських окупантів;
На Сіверському напрямку ворог 5 разів атакував позиції бійців ЗСУ;
На Краматорському напрямку українські воїни зірвали 11 штурмів армії РФ;
На Торецькому напрямку російські загарбники 12 разів безуспішно намагалися просунутися вперед;
На Покровському напрямку досі найгарячіше, адже тут ворог 53 рази атакував українські позиції;
На Курахівському напрямку зафіксовано 19 атак армії РФ;
На Времівському напрямку сьогодні агресор тричі штурмував передній край оборони ЗСУ.
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