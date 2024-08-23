ЗСУ досягли нових успіхів у межах контрнаступу на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ досягли нових успіхів у межах контрнаступу на Курщині

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Станом на ранок 23 серпня ситуація на фронті залишається напруженою, попри це Збройним силам України вдається просуватися під час контрнаступу у Курській області Росії.

Головні тези:

  • Армія РФ зазнає колосальних втрат, насамперед в особовому складі та техніці.
  • 22 серпня відбулося 135 бойових зіткнень з російськими загарбниками, з численними ракетними та авіаударами.
  • На різних напрямках фронту ЗСУ відбили численні атаки та штурми армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 23 серпня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 605 330 (+1 190) осіб,

  • танків — 8 533 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 16 599 (+32) од,

  • артилерійських систем — 17 307 (+45) од,

  • РСЗВ — 1 167 (+1) од,

  • засобів ППО — 932 (+1) од,

  • літаків — 367 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 025 (+27) од,

  • крилатих ракет — 2442 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23 329 (+49) од,

  • спеціальної техніки — 2 910 (+6) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби відбулося 135 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками.

22 серпня країна-агресорка РФ завдала одного ракетного удару однією ракетою, 49 авіаударів, скинувши при цьому 56 КАБів.

Ба більше, ворог використав для ударів 556 дронів-камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, є успішні дії на деяких ділянках, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Харківському напрямку армія РФ двічі безуспішно намагалася прорватися вперед;

  • На Куп’янському напрямку зафіксовано 14 атак противника;

  • На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 штурмів російських окупантів;

  • На Сіверському напрямку ворог 5 разів атакував позиції бійців ЗСУ;

  • На Краматорському напрямку українські воїни зірвали 11 штурмів армії РФ;

  • На Торецькому напрямку російські загарбники 12 разів безуспішно намагалися просунутися вперед;

  • На Покровському напрямку досі найгарячіше, адже тут ворог 53 рази атакував українські позиції;

  • На Курахівському напрямку зафіксовано 19 атак армії РФ;

  • На Времівському напрямку сьогодні агресор тричі штурмував передній край оборони ЗСУ.

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