Російські війська обстріляли Харківщину — є загиблі та поранені

Армія РФ завдала удару по центру селища Купʼянськ-Вузловий на Харківщині вдень 23 серпня. Двоє людей загинули, щонайменше двоє дістали поранень.
Головні тези:
- Армія РФ обстріляла селище Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, при цьому загинуло двоє людей та щонайменше двоє дістали поранення.
- Начальник Харківської обласної військової адміністрації підтвердив факт обстрілу центру селища російськими терористами.
- Огляд місця події проводять профільні служби, щоб встановити всі обставини інциденту.
Росія вдарила по Купʼянську-Вузловому: є жертви
Російські терористи знову обстріляли Купʼянськ-Вузловий.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Огляд місця профільними службами триває, додав він.
Російські окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий
Унаслідок російського обстрілу Куп'янська-Вузлового на Харківщині 22 серпня зазнав поранень чоловік.
За попередніми даними правоохоронців, війська РФ ударили по населеному пункту із РСЗВ «Ураган».
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