Російські війська обстріляли Харківщину — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські війська обстріляли Харківщину — є загиблі та поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина

Армія РФ завдала удару по центру селища Купʼянськ-Вузловий на Харківщині вдень 23 серпня. Двоє людей загинули, щонайменше двоє дістали поранень.

Головні тези:

  • Армія РФ обстріляла селище Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, при цьому загинуло двоє людей та щонайменше двоє дістали поранення.
  • Начальник Харківської обласної військової адміністрації підтвердив факт обстрілу центру селища російськими терористами.
  • Огляд місця події проводять профільні служби, щоб встановити всі обставини інциденту.

Росія вдарила по Купʼянську-Вузловому: є жертви

Російські терористи знову обстріляли Купʼянськ-Вузловий.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по центральній частині Купʼянська-Вузлового. На жаль, двоє цивільних людей загинули. Щонайменше двоє постраждалих.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

Огляд місця профільними службами триває, додав він.

Російські окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий

Унаслідок російського обстрілу Куп'янська-Вузлового на Харківщині 22 серпня зазнав поранень чоловік.

За даними слідства, 22 серпня близько 11:20 війська РФ здійснили обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Зазнав поранень 65-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, — повідомила поліція Харківської області.

За попередніми даними правоохоронців, війська РФ ударили по населеному пункту із РСЗВ «Ураган».

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