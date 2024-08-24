За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, злочинна армія РФ з вечора 23 серпня і протягом ночі 24 серпня завдавала ударів по населених пунктах регіону. Через це є загиблі та постраждалі серед місцевих жителів.

Що відомо про наслідки чергової атаки армії РФ на Харківщину

Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки російських окупантів по Куп’янську спалахнув дах житлового будинку.

У селі Нова Казача через обстріл загорівся приватний гараж, господарча будівля та два мотоцикли.

У селі Одноробівка спалахнула господарча будівля.

У селі Кучерівка російські окупанти пошкодили будинок, а в селі Орішанка через російські обстріли горіла лісова підстилка на площі 8 га і трава на площі 4 га.

По Одноробівці загарбники били з артилерії, завдали п'ять ударів: пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіла трава, також пошкоджено будинок. Загинули двоє чоловіків віком 51 та 58 років. Ще троє жінок віком 45, 63, 85 років постраждали.

У Новоосиновому через російський обстріл горів дачний будинок.

Також голова ОВА розповів, що 22 та 23 серпня у селі Козача Лопань рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок віком 61 та 43 років. Обстріл відбувся 21 серпня.

Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині

На харківському напрямку за добу в районах населених пунктів Липці й Вовчанськ було сім бойових зіткнень.

На куп’янському напрямку було 20 боїв. Українські захисники відбивали атаки військ РФ у районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки й Стельмахівки.