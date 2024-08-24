За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, злочинна армія РФ з вечора 23 серпня і протягом ночі 24 серпня завдавала ударів по населених пунктах регіону. Через це є загиблі та постраждалі серед місцевих жителів.
Головні тези:
- Злочинна армія РФ здійснила атаку на Харківщину, є загиблі та постраждалі серед місцевого населення.
- В результаті обстрілів російських окупантів у різних селах Харківщини постраждали житлові будинки, господарчі будівлі та майно місцевих мешканців.
- ЗСУ тримають оборону у районах Липців, Вовчанська, Петропавлівки та інших. На куп’янському напрямку відбулися численні зіткнення з військами РФ.
- За дві доби рятувальники деблокували тіла загиблих внаслідок обстрілу РФ жінок в різних сільських громадах на Харківщині.
- Ситуація у зоні бойових дій на Харківщині залишається напруженою, війська України продовжують відбивати атаки російських військ.
Що відомо про наслідки чергової атаки армії РФ на Харківщину
Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки російських окупантів по Куп’янську спалахнув дах житлового будинку.
У селі Нова Казача через обстріл загорівся приватний гараж, господарча будівля та два мотоцикли.
У селі Одноробівка спалахнула господарча будівля.
У селі Кучерівка російські окупанти пошкодили будинок, а в селі Орішанка через російські обстріли горіла лісова підстилка на площі 8 га і трава на площі 4 га.
По Одноробівці загарбники били з артилерії, завдали п'ять ударів: пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі.
У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіла трава, також пошкоджено будинок. Загинули двоє чоловіків віком 51 та 58 років. Ще троє жінок віком 45, 63, 85 років постраждали.
У Новоосиновому через російський обстріл горів дачний будинок.
Також голова ОВА розповів, що 22 та 23 серпня у селі Козача Лопань рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок віком 61 та 43 років. Обстріл відбувся 21 серпня.
Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині
На харківському напрямку за добу в районах населених пунктів Липці й Вовчанськ було сім бойових зіткнень.
На куп’янському напрямку було 20 боїв. Українські захисники відбивали атаки військ РФ у районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки й Стельмахівки.
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