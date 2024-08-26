В Одесской области 4 раненых из-за ракетной атаки РФ. Среди них 10-летний мальчик

Россия масштабно атаковала ракетами Украину 26 августа. В результате обстрела в Одесской области ранения получили четыре человека.
Главные тезисы
- Российская ракетная атака на Одесскую область привела к ранениям 4 человек, включая мальчика возрастом 10 лет.
- Целью атаки была энергетическая и гражданская инфраструктура региона.
- В результате обстрела пострадавшие госпитализированы, а также повреждены частные дома и транспорт.
- 26 августа также была зафиксирована массированная ракетная атака России по другим областям Украины с различными видами вооружения.
- Атака привела к нарушениям энергоснабжения, аварийным отключениям света и водоснабжения в нескольких регионах.
Россия атаковала ракетами Одесщину
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, целью российских террористов была энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик.
Трое пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.
Также в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии.
Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа
26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей.
Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура.
В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.
В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.
Кроме того, известно, что армия РФ атаковала промышленный объект на Полтавщине, есть пострадавшие среди гражданского населения.
Также по информации мэра Луцка Игоря Полищука, в результате утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу был поврежден многоквартирный дом и объект критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем.
В результате атаки преступной армии РФ по Днепропетровской области, по предварительной информации погиб 69-летний мужчина.
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