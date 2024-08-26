В Одесской области 4 раненых из-за ракетной атаки РФ. Среди них 10-летний мальчик

Россия масштабно атаковала ракетами Украину 26 августа. В результате обстрела в Одесской области ранения получили четыре человека.

Россия атаковала ракетами Одесщину

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, целью российских террористов была энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик.

Трое пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии.

Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения, — отметил Олег Кипер. Поделиться

Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа

26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей.

Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура.

В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

Кроме того, известно, что армия РФ атаковала промышленный объект на Полтавщине, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Также по информации мэра Луцка Игоря Полищука, в результате утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу был поврежден многоквартирный дом и объект критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем.