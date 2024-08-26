В Одесской области 4 раненых из-за ракетной атаки РФ. Среди них 10-летний мальчик
Категория
Украина
Дата публикации

В Одесской области 4 раненых из-за ракетной атаки РФ. Среди них 10-летний мальчик

Олег Кипер / Одесская ОВА
В Одесской области 4 раненых из-за ракетной атаки РФ. Среди них 10-летний мальчик
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Россия масштабно атаковала ракетами Украину 26 августа. В результате обстрела в Одесской области ранения получили четыре человека.

Главные тезисы

  • Российская ракетная атака на Одесскую область привела к ранениям 4 человек, включая мальчика возрастом 10 лет.
  • Целью атаки была энергетическая и гражданская инфраструктура региона.
  • В результате обстрела пострадавшие госпитализированы, а также повреждены частные дома и транспорт.
  • 26 августа также была зафиксирована массированная ракетная атака России по другим областям Украины с различными видами вооружения.
  • Атака привела к нарушениям энергоснабжения, аварийным отключениям света и водоснабжения в нескольких регионах.

Россия атаковала ракетами Одесщину

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, целью российских террористов была энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик.

Трое пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии.

Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения, — отметил Олег Кипер.

Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа

26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей.

Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура.

  • В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

  • В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

Кроме того, известно, что армия РФ атаковала промышленный объект на Полтавщине, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Также по информации мэра Луцка Игоря Полищука, в результате утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу был поврежден многоквартирный дом и объект критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем.

В результате атаки преступной армии РФ по Днепропетровской области, по предварительной информации погиб 69-летний мужчина.

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