По информации мэра Луцка Игоря Полищука, в результате утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу был поврежден многоквартирный дом и объект критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем.

Что известно о последствиях массированной ракетной атаки РФ по Луцку

В 8:23 мэр города сообщил о работе ПВО и призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Позже городской голова также сообщил о повреждении многоквартирного дома.

Уже в 8.55 Полищук отметил, что в Луцке раздался повторный взрыв.

Мэр города отметил, что преступная армия РФ повредила объект критической инфраструктуры.

Также из-за атаки российских окупантов стало известно об одном погибшем.

Что известно о последствиях атак в других регионах Украины

В результате атаки преступной армии РФ по Днепропетровской области, по предварительной информации погиб 69-летний мужчина.

Атака российских окупантов по региону привела к многочисленным пожарам.

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Жителей города просят не покидать безопасные укрытия.

Кроме того, в Одессе в связи с обесточиванием временно приостановлена работа электротранспорта.

В Харькове во время массированного обстрела РФ прозвучала серия взрывов.

Позже, в 08:09, председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что "оккупанты продолжают наносить удары по Харькову".

В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение из-за отключения электроэнергии.

Отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.