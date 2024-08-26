В Луцке во время массированной атаки РФ погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

В Луцке во время массированной атаки РФ погиб человек

Луцк
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Источник:  online.ua

По информации мэра Луцка Игоря Полищука, в результате утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу был поврежден многоквартирный дом и объект критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем.

Главные тезисы

  • Массированные ракетные атаки России по Украине привели к погибшим, разрушениям и прерыванию водоснабжения в различных регионах.
  • Местные власти информируют о повреждениях многоквартирных домов и объектов критической инфраструктуры в городах, в том числе в Луцке, Днепропетровске, Одессе и Харькове.
  • Жителей призываются находиться в безопасных местах и следовать указаниям власти во время опасности.
  • Отключение электроэнергии привело к проблемам с водоснабжением в нескольких районах Киева, требуется срочное восстановление систем.
  • Ситуация продолжает ухудшаться, каждому жителю необходимо проявлять чрезвычайную осторожность и соблюдать инструкции безопасности.

Что известно о последствиях массированной ракетной атаки РФ по Луцку

В 8:23 мэр города сообщил о работе ПВО и призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Позже городской голова также сообщил о повреждении многоквартирного дома.

Уже в 8.55 Полищук отметил, что в Луцке раздался повторный взрыв.

Мэр города отметил, что преступная армия РФ повредила объект критической инфраструктуры.

Также из-за атаки российских окупантов стало известно об одном погибшем.

Что известно о последствиях атак в других регионах Украины

В результате атаки преступной армии РФ по Днепропетровской области, по предварительной информации погиб 69-летний мужчина.

Атака российских окупантов по региону привела к многочисленным пожарам.

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Жителей города просят не покидать безопасные укрытия.

Кроме того, в Одессе в связи с обесточиванием временно приостановлена работа электротранспорта.

В Харькове во время массированного обстрела РФ прозвучала серия взрывов.

Позже, в 08:09, председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что "оккупанты продолжают наносить удары по Харькову".

В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение из-за отключения электроэнергии.

Отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

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