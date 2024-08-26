По информации мэра Луцка Игоря Полищука, в результате утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу был поврежден многоквартирный дом и объект критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем.
Главные тезисы
- Массированные ракетные атаки России по Украине привели к погибшим, разрушениям и прерыванию водоснабжения в различных регионах.
- Местные власти информируют о повреждениях многоквартирных домов и объектов критической инфраструктуры в городах, в том числе в Луцке, Днепропетровске, Одессе и Харькове.
- Жителей призываются находиться в безопасных местах и следовать указаниям власти во время опасности.
- Отключение электроэнергии привело к проблемам с водоснабжением в нескольких районах Киева, требуется срочное восстановление систем.
- Ситуация продолжает ухудшаться, каждому жителю необходимо проявлять чрезвычайную осторожность и соблюдать инструкции безопасности.
Что известно о последствиях массированной ракетной атаки РФ по Луцку
В 8:23 мэр города сообщил о работе ПВО и призвал местных жителей находиться в укрытиях.
Позже городской голова также сообщил о повреждении многоквартирного дома.
Уже в 8.55 Полищук отметил, что в Луцке раздался повторный взрыв.
Мэр города отметил, что преступная армия РФ повредила объект критической инфраструктуры.
Также из-за атаки российских окупантов стало известно об одном погибшем.
Что известно о последствиях атак в других регионах Украины
В результате атаки преступной армии РФ по Днепропетровской области, по предварительной информации погиб 69-летний мужчина.
Атака российских окупантов по региону привела к многочисленным пожарам.
В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Жителей города просят не покидать безопасные укрытия.
Кроме того, в Одессе в связи с обесточиванием временно приостановлена работа электротранспорта.
В Харькове во время массированного обстрела РФ прозвучала серия взрывов.
Позже, в 08:09, председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что "оккупанты продолжают наносить удары по Харькову".
В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение из-за отключения электроэнергии.
Отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.
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