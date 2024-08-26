За інформацією мера Луцька Ігоря Поліщука, внаслідок ранкової масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по місту було пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого.
Головні тези:
- У Луцьку та інших містах України сталися масовані ракетні атаки з боку злочинної армії РФ.
- Деякі регіони, зокрема Дніпропетровська область та Одеса, постраждали від атак і вибухів, що спричинили людські жертви та значні матеріальні збитки.
- Жителі міст просять утриматися у безпечних місцях та укриттях під час небезпеки.
- Водопостачання у деяких районах Києва було відключено через знеструмлення об'єктів водоканалу.
- Ситуація продовжує погіршуватися, тому надзвичайна обережність та дотримання вказівок влади є надзвичайно важливими.
Що відомо про наслідки масованої ракетної атаки РФ по Луцьку
О 8:23 мер міста повідомив про роботу ППО та закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.
Пізніше міський голова також повідомив про пошкодження багатоквартирного будинку.
Вже о 8:55 Поліщук зазначив, що у Луцьку пролунав повторний вибух.
Мер міста зазначив, що злочинна армія РФ пошкодила об’єкт критичної інфраструктури.
Також через атаку російських окупантів стало відомо про одного загиблого.
Що відомо про наслідки атак в інших регіонах України
Внаслідок атаки злочинної армії РФ по Дніпропетровській області, за попередньою інформацією загинув 69-річний чоловік.
Атака російських окупантів по регіону призвела до численних пожеж.
В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителів міста просять не залишати безпечні укриття.
Крім того, в Одесі у звʼязку із знеструмленням тимчасово призупинено роботу електротранспорту .
У Харкові, під час масованого обстрілу РФ, пролунала серія вибухів.
Пізніше, о 08:09, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив, що "окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову".
У низці районів Києва відсутнє водопостачання через відключення електроенергії.
Відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.
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