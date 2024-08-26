За інформацією мера Луцька Ігоря Поліщука, внаслідок ранкової масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по місту було пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого.

Що відомо про наслідки масованої ракетної атаки РФ по Луцьку

О 8:23 мер міста повідомив про роботу ППО та закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Пізніше міський голова також повідомив про пошкодження багатоквартирного будинку.

Вже о 8:55 Поліщук зазначив, що у Луцьку пролунав повторний вибух.

Мер міста зазначив, що злочинна армія РФ пошкодила об’єкт критичної інфраструктури.

Також через атаку російських окупантів стало відомо про одного загиблого.

Що відомо про наслідки атак в інших регіонах України

Внаслідок атаки злочинної армії РФ по Дніпропетровській області, за попередньою інформацією загинув 69-річний чоловік.

Атака російських окупантів по регіону призвела до численних пожеж.

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителів міста просять не залишати безпечні укриття.

Крім того, в Одесі у звʼязку із знеструмленням тимчасово призупинено роботу електротранспорту .

У Харкові, під час масованого обстрілу РФ, пролунала серія вибухів.

Пізніше, о 08:09, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив, що "окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову".

У низці районів Києва відсутнє водопостачання через відключення електроенергії.

Відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.