У Луцьку під час масованої атаки РФ загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації

У Луцьку під час масованої атаки РФ загинула людина

Луцьк
Джерело:  online.ua

За інформацією мера Луцька Ігоря Поліщука, внаслідок ранкової  масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по місту було пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого. 

Головні тези:

  • У Луцьку та інших містах України сталися масовані ракетні атаки з боку злочинної армії РФ.
  • Деякі регіони, зокрема Дніпропетровська область та Одеса, постраждали від атак і вибухів, що спричинили людські жертви та значні матеріальні збитки.
  • Жителі міст просять утриматися у безпечних місцях та укриттях під час небезпеки.
  • Водопостачання у деяких районах Києва було відключено через знеструмлення об'єктів водоканалу.
  • Ситуація продовжує погіршуватися, тому надзвичайна обережність та дотримання вказівок влади є надзвичайно важливими.

Що відомо про наслідки масованої ракетної атаки РФ по Луцьку

О 8:23 мер міста повідомив про роботу ППО та закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Пізніше міський голова також повідомив про пошкодження багатоквартирного будинку.

Вже о 8:55 Поліщук зазначив, що у Луцьку пролунав повторний вибух.

Мер міста зазначив, що злочинна армія РФ пошкодила об’єкт критичної інфраструктури.

Також через атаку російських окупантів стало відомо про одного загиблого.

Що відомо про наслідки атак в інших регіонах України

Внаслідок атаки злочинної армії РФ по Дніпропетровській області, за попередньою інформацією загинув 69-річний чоловік.

Атака російських окупантів по регіону призвела до численних пожеж.

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителів міста просять не залишати безпечні укриття.

Крім того, в Одесі у звʼязку із знеструмленням тимчасово призупинено роботу електротранспорту .

У Харкові, під час масованого обстрілу РФ, пролунала серія вибухів.

Пізніше, о 08:09, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив, що "окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову".

У низці районів Києва відсутнє водопостачання через відключення електроенергії.

Відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

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