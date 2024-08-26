В Україні почалися перебої з електрикою через масштабну атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні почалися перебої з електрикою через масштабну атаку РФ

В Україні почалися перебої з електрикою через масштабну атаку РФ
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Джерело:  online.ua

У низці українських міст почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії 26 серпня. У деяких містах також запровадили екстрені відключення світла.

Головні тези:

  • Українські міста стикаються з перебоями у електропостачанні через масовану атаку РФ.
  • Міста, які постраждали від електричних перебоїв, включають Київ, Кривий Ріг, Хмельницький, Одесу та інші.
  • Деякі міста вже ввели екстрені відключення світла через обстріли енергооб'єктів.
  • Російська атака призвела до знеструмлення в різних регіонах України, а також призупинення роботи електротранспорту.
  • Ситуація залишається напруженою, оскільки ракетна атака РФ на Україну ще триває, призводячи до серйозних наслідків для цивільного населення.

Росія атакувала енергообʼєкти під час ракетного обстрілу України

Зокрема, про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі, Дніпропетровщині та інших містах.

Мер Києва Віталій Клично повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.

У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі, — написав Кличко.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві та Дніпрі йде обстріл енергосистеми, через що відсутнє світло.

Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці, — зазначив він, додавши, що у Києві застосували екстрені відключення світла.

В Одесі через обстріли також спостерігаються перебої з електроенергією. при цьому через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

Через російські обстріли у Броварах також відсутнє електропостачання. Мер міста Ігор Сапожко закликав містян зберігати спокій.

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла через масовану атаку.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.

В ДТЕК повідомили, що Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. 

Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, — не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців. 

Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 26 серпня

26 серпня, росіяни масштабно атакують Україну ударними дронами і крилатими ракетами. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, в повітрі 6 російських літаків Ту-22М3.

У низці містах пролунали вибухи. Окрім того, наразі відомо, що армія РФ атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині, є постраждалі серед цивільного населення.

Наразі ракетна атака РФ на Україну продовжується.

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