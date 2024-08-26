В Україні почалися перебої з електрикою через масштабну атаку РФ

У низці українських міст почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії 26 серпня. У деяких містах також запровадили екстрені відключення світла.

Росія атакувала енергообʼєкти під час ракетного обстрілу України

Зокрема, про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі, Дніпропетровщині та інших містах.

Мер Києва Віталій Клично повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.

У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі, — написав Кличко. Поширити

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві та Дніпрі йде обстріл енергосистеми, через що відсутнє світло.

Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці, — зазначив він, додавши, що у Києві застосували екстрені відключення світла. Поширити

В Одесі через обстріли також спостерігаються перебої з електроенергією. при цьому через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

Через російські обстріли у Броварах також відсутнє електропостачання. Мер міста Ігор Сапожко закликав містян зберігати спокій.

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла через масовану атаку.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.

В ДТЕК повідомили, що Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, — не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців. Поширити

Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 26 серпня

26 серпня, росіяни масштабно атакують Україну ударними дронами і крилатими ракетами. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, в повітрі 6 російських літаків Ту-22М3.

У низці містах пролунали вибухи. Окрім того, наразі відомо, що армія РФ атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині, є постраждалі серед цивільного населення.

Наразі ракетна атака РФ на Україну продовжується.