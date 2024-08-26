В Украине начались перебои с электричеством из-за масштабной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине начались перебои с электричеством из-за масштабной атаки РФ

В Украине начались перебои с электричеством из-за масштабной атаки РФ
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Источник:  online.ua

В ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России 26 августа. В некоторых городах также были введены экстренные отключения света.

Главные тезисы

  • В Украине начались перебои с электричеством из-за масштабной атаки России на энергообъекты, что привело к экстренным отключениям света в нескольких городах.
  • Меры борьбы за восстановление энергоснабжения включают экстренные отключения, работу энергетиков 24/7 и установление причин возникших проблем.
  • Российская армия атаковала Украину ударными дронами и крылатыми ракетами, вызвав воздушную тревогу, взрывы в городах и пострадавших среди гражданского населения.

Россия атаковала энергообъекты во время ракетных обстрелов Украины

В частности, о перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе, Днепропетровщине и других городах.

Мэр Киева Виталий Клично сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет.

В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети, — написал Кличко.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве и Днепре идет обстрел энергосистемы, из-за чего отсутствует свет.

Точная причина будет установлена по завершении тревоги. Будьте в безопасности, — отметил он, добавив, что в Киеве применили экстренные отключения света.

В Одессе из-за обстрелов также наблюдаются перебои с электроэнергией. при этом из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.

Из-за российских обстрелов в Броварах также отсутствует электроснабжение. Мэр города Игорь Сапожко призвал горожан сохранять спокойствие.

В Николаеве ввели аварийные графики отключения света из-за массированной атаки.

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

В ДТЭК сообщили, что Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света.

Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть заранее спрогнозированы, — не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа

26 августа россияне масштабно атакуют Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. По всей стране объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, в воздухе 6 российских самолетов Ту-22М3.

В ряде городов раздались взрывы. Кроме того, известно, что армия РФ атаковала промышленный объект на Полтавщине, есть пострадавшие среди гражданского населения.

В настоящее время ракетная атака РФ на Украину продолжается.

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