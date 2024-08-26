В Украине начались перебои с электричеством из-за масштабной атаки РФ

В ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России 26 августа. В некоторых городах также были введены экстренные отключения света.
Главные тезисы
- В Украине начались перебои с электричеством из-за масштабной атаки России на энергообъекты, что привело к экстренным отключениям света в нескольких городах.
- Меры борьбы за восстановление энергоснабжения включают экстренные отключения, работу энергетиков 24/7 и установление причин возникших проблем.
- Российская армия атаковала Украину ударными дронами и крылатыми ракетами, вызвав воздушную тревогу, взрывы в городах и пострадавших среди гражданского населения.
Россия атаковала энергообъекты во время ракетных обстрелов Украины
В частности, о перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе, Днепропетровщине и других городах.
Мэр Киева Виталий Клично сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет.
Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве и Днепре идет обстрел энергосистемы, из-за чего отсутствует свет.
В Одессе из-за обстрелов также наблюдаются перебои с электроэнергией. при этом из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.
Из-за российских обстрелов в Броварах также отсутствует электроснабжение. Мэр города Игорь Сапожко призвал горожан сохранять спокойствие.
В Николаеве ввели аварийные графики отключения света из-за массированной атаки.
Кроме того, в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.
В ДТЭК сообщили, что Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света.
Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа
26 августа россияне масштабно атакуют Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. По всей стране объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.
Как отметили Воздушные силы ВСУ, в воздухе 6 российских самолетов Ту-22М3.
В ряде городов раздались взрывы. Кроме того, известно, что армия РФ атаковала промышленный объект на Полтавщине, есть пострадавшие среди гражданского населения.
В настоящее время ракетная атака РФ на Украину продолжается.
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