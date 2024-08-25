У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

У Харкові збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу РФ. Поранення отримали вісім цивільних людей.

У Харкові постраждало 8 людей внаслідок атаки РФ

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 04:08 росіяни вдарили по Слобідському району Харкова.

Внаслідок обстрілу горів двоповерховий приватний будинок, також пошкоджений приватний будинок. Постраждали вісім людей.

О 04:26 окупанти атакували Індустріальний район міста. Внаслідок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 квадратних метрів.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу у місті Чугуїв горіли два приватні будинки. Постраждали п'ять цивільних, серед яких чотирирічний хлопчик та 14-річна дівчина.

Сили ППО збили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч проти 25 серпня РФ завдала удару ракетами різних типів по прифронтових областях України.

Зокрема атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

Війська РФ для таких атак застосували ракети наземного базування (запустили із Воронезької та Ростовської областей): крилату "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М".

Також було застосовано 6 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, які запускали із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей у РФ.