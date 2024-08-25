У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

У Харкові збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу РФ. Поранення отримали вісім цивільних людей.
Головні тези:
- Унаслідок атаки РФ у Харкові поранення отримали вісім цивільних людей.
- Частина ракет, запущених російськими військами на Україну, була збита Силами оборони України.
- Серед постраждалих у Харкові є діти - чотирирічний хлопчик та 14-річна дівчина.
- Командувач Повітряних Сил ЗСУ підтвердив атаку РФ на прифронтові області України ракетами різних типів.
- Внаслідок обстрілу у Харкові та Чугуєві зруйновано приватні будинки та спричинено пожежі.
У Харкові постраждало 8 людей внаслідок атаки РФ
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 04:08 росіяни вдарили по Слобідському району Харкова.
Внаслідок обстрілу горів двоповерховий приватний будинок, також пошкоджений приватний будинок. Постраждали вісім людей.
О 04:26 окупанти атакували Індустріальний район міста. Внаслідок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 квадратних метрів.
Також зазначається, що внаслідок обстрілу у місті Чугуїв горіли два приватні будинки. Постраждали п'ять цивільних, серед яких чотирирічний хлопчик та 14-річна дівчина.
Сили ППО збили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч проти 25 серпня РФ завдала удару ракетами різних типів по прифронтових областях України.
Зокрема атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.
Війська РФ для таких атак застосували ракети наземного базування (запустили із Воронезької та Ростовської областей): крилату "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М".
Також було застосовано 6 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, які запускали із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей у РФ.
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