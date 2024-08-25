В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ
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В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате ночных обстрелов РФ. Ранения получили восемь гражданских людей.

Главные тезисы

  • В результате ночных обстрелов РФ в Харькове пострадали 8 гражданских: горели частные дома, пострадали деревья и кустарники.
  • Также обстрелы затронули город Чугуев, где загорели частные дома, пострадали 5 человек, среди которых четырехлетний мальчик и 14-летняя девушка.
  • Силы ПВО успешно сбили 8 ракет при атаке РФ на Украину, предотвратив трагические последствия.
  • В ночь на 25 августа РФ нанесла удар ракетами по прифронтовым областям Украины, используя различные типы ракет, включая баллистическую “Искандер-М” и крылатую “Искандер-К”.

В Харькове пострадали 8 человек в результате атаки РФ

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 04:08 россияне ударили по Слободскому району Харькова.

В результате обстрела горел двухэтажный частный дом, также поврежден частный дом. Пострадали восемь человек.

В 04:26 оккупанты атаковали Индустриальный район города. В результате обстрела горели деревья и кустарники на площади 150 квадратных метров.

Также отмечается, что в результате обстрела в городе Чугуев горели два частных дома. Пострадали пять гражданских, в том числе четырехлетний мальчик и 14-летняя девушка.

Силы ПВО сбили 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 25 августа РФ нанесла удар ракетами разных типов по прифронтовым областям Украины.

В частности, атакованы Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина.

Войска РФ для таких атак применили ракеты наземного базирования (запустили из Воронежской и Ростовской областей): крылатую "Искандер-К" и баллистическую "Искандер-М".

Также были применены 6 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, запускаемых из воздушного пространства Курской и Белгородской областей в РФ.

В результате активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей, — проинформировал Олещук.

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