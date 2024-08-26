Укрэнерго ввело экстренные отключения света в Украине

"Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света во время массированного ракетного удара РФ по Украине 26 августа.
Главные тезисы
- Укрэнерго вынуждено ввести экстренные отключения света в связи с массированным ракетным ударом РФ по Украине 26 августа.
- Экстренные отключения света наблюдаются в ряде городов, включая Киев, Днепр и Одессу, из-за обстрела энергосистемы.
- Ракетная атака РФ привела к перебоям со светом и проблемам с водоснабжением в некоторых районах.
- В Киеве и Днепропетровской области введены экстренные отключения света, в Одессе и Николаеве - аварийные графики отключения.
В Украине вводят экстренные отключения света
Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве и Днепре идет обстрел энергосистемы, из-за чего отсутствует свет.
Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа
26 августа россияне масштабно атакуют Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. По всей стране объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.
В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.
В Одессе также наблюдаются перебои с электроэнергией, из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.
В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.
Кроме того, известно, что армия РФ атаковала промышленный объект на Полтавщине, есть пострадавшие среди гражданского населения.
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