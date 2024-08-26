Укренерго ввело екстрені відключення світла в Україні

"Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла під час масованого ракетного удару РФ по Україні 26 серпня.
Головні тези:
- Укренерго ввело екстрені відключення світла у зв'язку з масованим ракетним ударом РФ по Україні 26 серпня.
- Внаслідок атаки ракетами у різних регіонах України відмічаються перебої з електропостачанням.
- Міста, які постраждали від відключень світла, включають Київ, Дніпро, Одесу, Миколаїв та Дніпропетровську область.
- Силові структури України активно працюють на забезпечення безпеки населення під час ракетного нападу РФ.
В Україні вводять екстрені відключення світла
Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві та Дніпрі йде обстріл енергосистеми, через що відсутнє світло.
Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 26 серпня
26 серпня, росіяни масштабно атакують Україну ударними дронами і крилатими ракетами. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.
У Києві та низці областей почались перебої зі світлом. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло. Крім того, "Кииївводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.
В Одесі також спостерігаються перебої з електроенергією, через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.
У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла. У Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.
Окрім того, наразі відомо, що армія РФ атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині, є постраждалі серед цивільного населення.
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