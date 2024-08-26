Укренерго ввело екстрені відключення світла в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго ввело екстрені відключення світла в Україні

Укренерго ввело екстрені відключення світла в Україні
Джерело:  Укренерго

"Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла під час масованого ракетного удару РФ по Україні 26 серпня.

Головні тези:

  • Укренерго ввело екстрені відключення світла у зв'язку з масованим ракетним ударом РФ по Україні 26 серпня.
  • Внаслідок атаки ракетами у різних регіонах України відмічаються перебої з електропостачанням.
  • Міста, які постраждали від відключень світла, включають Київ, Дніпро, Одесу, Миколаїв та Дніпропетровську область.
  • Силові структури України активно працюють на забезпечення безпеки населення під час ракетного нападу РФ.

В Україні вводять екстрені відключення світла

Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, — не діють, — наголосили у ДТЕК.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві та Дніпрі йде обстріл енергосистеми, через що відсутнє світло.

Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці, — зазначив він, додавши, що у Києві застосували екстрені відключення світла.

Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 26 серпня

26 серпня, росіяни масштабно атакують Україну ударними дронами і крилатими ракетами. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

  • У Києві та низці областей почались перебої зі світлом. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло. Крім того, "Кииївводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.

  • В Одесі також спостерігаються перебої з електроенергією, через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

  • У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла. У Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.

Окрім того, наразі відомо, що армія РФ атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині, є постраждалі серед цивільного населення.

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