Ракетная атака РФ в Украину. В Харьковской области один погибший и 2 раненых

26 августа один человек погиб и еще два получили ранения в результате российского удара по Изюмскому району Харьковской области.

Россия атаковала ракетами Харьковщину

Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, в результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.

Также, зафиксированное попадание по Немышлянскому району Харькова (прошло без пострадавших) и попадание ракетой Х-22 было по с. Алексеевка Лозовского района.

В селе Первомайское Красноградского района оккупанты повредили объект инфраструктуры.

Россия массированно атаковала Украину 26 августа. Какие последствия

Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.

В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.

Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.

Известно об одном погибшем в Днепропетровской области и об одном в Запорожской области.

В результате массированной российской воздушной атаки РФ повреждение инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.