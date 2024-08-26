Ракетная атака РФ в Украину. В Харьковской области один погибший и 2 раненых

26 августа один человек погиб и еще два получили ранения в результате российского удара по Изюмскому району Харьковской области.
Главные тезисы
- Российская ракетная атака в Харьковской области привела к гибели одного человека и ранению двух других
- В результате удара было зафиксировано попадание ракеты в несколько районов Харькова и других городов
- Множество инфраструктурных объектов были повреждены, в том числе многоквартирные дома и промышленные сооружения
- Премьер-министр Украины сообщил о пострадавших в 15 областях страны и о 4 погибших от российского удара
Россия атаковала ракетами Харьковщину
Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, в результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.
Также, зафиксированное попадание по Немышлянскому району Харькова (прошло без пострадавших) и попадание ракетой Х-22 было по с. Алексеевка Лозовского района.
В селе Первомайское Красноградского района оккупанты повредили объект инфраструктуры.
Россия массированно атаковала Украину 26 августа. Какие последствия
Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.
В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.
Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.
Известно об одном погибшем в Днепропетровской области и об одном в Запорожской области.
В результате массированной российской воздушной атаки РФ повреждение инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.
По состоянию на 11:00 от российского удара погибли 4 человека (по одному в Луцке, Запорожье, Днепропетровщине и Житомирщине) и по меньшей мере 12 человек получили ранения (5 в Полтавской области, по 1 в Луцке, Киевской и Днепропетровской области и 4 в Одесской области ).
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