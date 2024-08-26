Ракетная атака РФ в Украину. В Харьковской области один погибший и 2 раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетная атака РФ в Украину. В Харьковской области один погибший и 2 раненых

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Ракетная атака РФ в Украину. В Харьковской области один погибший и 2 раненых
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26 августа один человек погиб и еще два получили ранения в результате российского удара по Изюмскому району Харьковской области.

Главные тезисы

  • Российская ракетная атака в Харьковской области привела к гибели одного человека и ранению двух других
  • В результате удара было зафиксировано попадание ракеты в несколько районов Харькова и других городов
  • Множество инфраструктурных объектов были повреждены, в том числе многоквартирные дома и промышленные сооружения
  • Премьер-министр Украины сообщил о пострадавших в 15 областях страны и о 4 погибших от российского удара

Россия атаковала ракетами Харьковщину

Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, в результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.

Также, зафиксированное попадание по Немышлянскому району Харькова (прошло без пострадавших) и попадание ракетой Х-22 было по с. Алексеевка Лозовского района.

В селе Первомайское Красноградского района оккупанты повредили объект инфраструктуры.

Россия массированно атаковала Украину 26 августа. Какие последствия

Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.

В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.

Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.

Известно об одном погибшем в Днепропетровской области и об одном в Запорожской области.

В результате массированной российской воздушной атаки РФ повреждение инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.

По состоянию на 11:00 от российского удара погибли 4 человека (по одному в Луцке, Запорожье, Днепропетровщине и Житомирщине) и по меньшей мере 12 человек получили ранения (5 в Полтавской области, по 1 в Луцке, Киевской и Днепропетровской области и 4 в Одесской области ).

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