В Житомирской и Сумской областях есть погибшие и раненые после атак РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Житомирской и Сумской областях есть погибшие и раненые после атак РФ

Последствия атаки РФ в Сумской области
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Источник:  online.ua

По информации руководителя Житомирской ОВА Виталия Бунечко, из-за падения обломков БпЛА Shahed преступной армии РФ в одном из сел Звягельского района погибла женщина. Раненые и пострадавшие в результате атаки российских окупантов есть и на Сумщине.

Главные тезисы

  • В результате атак РФ в Житомирской и Сумской областях погибли и пострадали мирные жители, были повреждены энергетические объекты, что привело к обесточению и отключению водоснабжения в ряде населенных пунктов.
  • Массированные ракетные атаки РФ также затронули Винницкую, Николаевскую, Запорожскую и другие области, причинив вред и страдания мирным жителям.
  • Российские террористы использовали разнообразное вооружение, включая беспилотники и ракеты, что привело к гибели и ранениям гражданского населения во многих регионах Украины.
  • Укрэнерго применяет экстренные отключения электроэнергии для стабилизации системы в условиях военной агрессии, повреждениях критической инфраструктуры и проведения вражеских атак.
  • В ряде регионов, включая Киев и Днепр, произошли отключения водоснабжения из-за массированных обстрелов и атак, ограничена работа метрополитена, а также зафиксированы пожары и разрушения жилых и промышленных объектов.

Что известно о последствиях массированной ракетной атаки по Житомирской и Сумской областях.

Около 1 часа ночи враг начал дроновую атаку. Россия выпустила большое количество беспилотников, а после 7 утра – еще и ракеты.

О погибших сообщили в Луцке, Запорожской и Днепропетровской областях. В Полтавской области ранены пятеро.

Целью врага снова стала энергетика.

Житомир в результате российской атаки оказался обесточенным. В этой связи в городе нет и водоснабжения.

По информации представителей прокуратуры Сумской области, преступная армия РФ свергла авиабомбы КАБ по частному жилищному сектору в регионе.

Погибла 54-летняя женщина. Ее мужчина ранен. Всего шесть человек пострадали из-за агрессии РФ.

25 августа 2024 года около 18:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил управляемую авиационную бомбу на один из дачных массивов г. Сумы.

В результате атаки окупантов ранены 4 человека, повреждены по меньшей мере 12 дачных домов и 3 транспортных средства.

Еще два средства поражения попали в жилой квартал Бездрицкой территориальной громады Сумского района.

54-летняя женщина погибла, ее мужчина и еще одна женщина получили ранения. Повреждены 10 частных домовладений и 3 автомобиля.

Представители Сумыоблэнерго отметили, что по состоянию на утро 26 августа из-за массированной атаки РФ без электроэнергии осталось более 34 тысяч точек учета потребителей Сумщины. Это 213 населённых пунктов, 19 из них частично.

Больше всего пострадали от военной агрессии россиян энергетические объекты в Глуховской, Белопольской, Середино-Будской, Ямпольской, Великописаревской, Сумской, Краснопольской, Путивльской общинах.

В общей сложности на территории Сумщины вместе с введенными экстренными отключениями более 246 тысяч точек учета потребителей временно остались без электроэнергии.

Что известно о последствиях ракетной атаки РФ в других регионах

Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему, - отметил премьер-министр.

Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие.

Отмечается, что взрывы во время утренней ракетной атаки преступной армии РФ произошли в Винницкой области в Кропивницком и Кривом Роге .

Кроме того, местные паблики сообщают о взрывах в Днепре, Запорожье и Хмельницком .

По информации заместителя руководителя Винницкой ОВА, Натальи Заболотной, в Винницкой области есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Есть повреждения взрывной волной частного дома.

По информации руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, в регионе из-за утренней российской массированной атаки ранены три человека.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров заявил о гибели мужчины в результате утренней атаки преступной армии РФ и повреждении объекта критической инфраструктуры.

Из - за массированной ракетной атаки преступной армии РФ отключали свет и возникли проблемы с водоснабжением в Киеве и Днепре .

Об отсутствии воды сообщалось в:

  • Шевченковском;

  • Святошинском;

  • Соломенском;

  • Голосеевском районах.

По состоянию на 10:35 мэр Виталий Кличко сообщил о возобновлении водоснабжения на правом берегу Киева.

В Киеве из-за массированного обстрела была ограничена работа ряда станций метро на "красной" и "зеленой" ветвях.

На "красной" ветке станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия (поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная"), а на "зеленой" - "Выдубичи" и "Славутич". В частности на "зеленой" ветке движение поездов осуществляется:

  • от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая";

  • от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

По информации мэра Харькова Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, утром преступная армия РФ массированно обстреливает город.

Около 08:05 россияне ударили по Харькову, попадание зафиксировано в Немышлянском районе по открытой территории. О пострадавших пока не сообщалось.

По информации руководителя Днепропетровской области Сергея Лысака, преступники из армии РФ нанесли удары по Днепровскому и Криворожскому районам.

В результате атак известно о по меньшей мере одного погибшего.

Предварительно есть один погибший, 69-летний мужчина. Случилось несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме, – сообщил Лысак.

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