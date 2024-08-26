По информации главы Минэнерго Германа Галущенко, в результате массированного ракетного обстрела преступной армии РФ утром 26 августа Украины ситуация в энергосистеме остается сложной.
Главные тезисы
- Массированная ракетная атака РФ на украинскую энергетику повлекла за собой проблемы с электроснабжением и водоснабжением в разных регионах страны.
- Оператор энергосистемы вынужден был ввести экстренные отключения света, а водоснабжение стало проблемой в нескольких регионах, включая Киев и Львов.
- Российская атака также вызвала повреждения инфраструктуры, ранения людей и прекращение водоснабжения в различных регионах Украины.
- Власти привлекают Пункты несокрушимости для обеспечения возможности подзарядки телефонов в случае перебоев со светом, а энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
- Частные дома и инфраструктурные объекты пострадали от атаки, что привело к введению экстренных отключений света в ряде районов и областей Украины.
Что известно о ситуации в энергосистеме после массированной ракетной атаки РФ
Министр отметил, что оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" вынужден был ввести экстренные отключения света.
Что известно о ситуации по регионам после массированной атаки РФ
Глава Львовской ОВ Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали энергетические объекты в области, в связи с чем в регионе возникли проблемы со светом.
Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электропоездами пока тоже задержки.
"Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.
В результате российской массированной атаки по Украине, которая началась сегодня утром, в Житомире было временно приостановлено водоснабжение.
Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что в нескольких районах фиксируют перебои с энергоснабжением. По его словам, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети.
Кроме того, есть проблемы с водоснабжением на правом берегу столицы. Они связаны с перебоями света.
Киевводоканал отмечает, что водоснабжение отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах.
Представители КОВА заявили, что есть повреждение инфраструктурных объектов, также был ранен один человек. Она доставлена в одно из районных медучреждений.
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