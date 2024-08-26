В Минэнерго оценили ситуацию в энергетике после массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Минэнерго оценили ситуацию в энергетике после массированной атаки РФ

Министерство энергетики Украины
Энергетики
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По информации главы Минэнерго Германа Галущенко, в результате массированного ракетного обстрела преступной армии РФ утром 26 августа Украины ситуация в энергосистеме остается сложной.

Главные тезисы

  • Массированная ракетная атака РФ на украинскую энергетику повлекла за собой проблемы с электроснабжением и водоснабжением в разных регионах страны.
  • Оператор энергосистемы вынужден был ввести экстренные отключения света, а водоснабжение стало проблемой в нескольких регионах, включая Киев и Львов.
  • Российская атака также вызвала повреждения инфраструктуры, ранения людей и прекращение водоснабжения в различных регионах Украины.
  • Власти привлекают Пункты несокрушимости для обеспечения возможности подзарядки телефонов в случае перебоев со светом, а энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
  • Частные дома и инфраструктурные объекты пострадали от атаки, что привело к введению экстренных отключений света в ряде районов и областей Украины.

Что известно о ситуации в энергосистеме после массированной ракетной атаки РФ

Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света, – подчеркнул Галущенко.

Министр отметил, что оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" вынужден был ввести экстренные отключения света.

Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией, – заверил Галущенко.

Что известно о ситуации по регионам после массированной атаки РФ

Глава Львовской ОВ Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали энергетические объекты в области, в связи с чем в регионе возникли проблемы со светом.

Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электропоездами пока тоже задержки.

"Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

В результате российской массированной атаки по Украине, которая началась сегодня утром, в Житомире было временно приостановлено водоснабжение.

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что в нескольких районах фиксируют перебои с энергоснабжением. По его словам, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети.

Кроме того, есть проблемы с водоснабжением на правом берегу столицы. Они связаны с перебоями света.

Киевводоканал отмечает, что водоснабжение отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах.

Представители КОВА заявили, что есть повреждение инфраструктурных объектов, также был ранен один человек. Она доставлена в одно из районных медучреждений.

Также фиксируем повреждение частных домов в результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах. В Киевской области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения света. Начальник КОВА поручил районам и общинам оперативно начать работу Пунктов несокрушимости, чтобы людям было где подзарядить телефоны, - отмечается в сообщении.

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