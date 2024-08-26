По информации главы Минэнерго Германа Галущенко, в результате массированного ракетного обстрела преступной армии РФ утром 26 августа Украины ситуация в энергосистеме остается сложной.

Что известно о ситуации в энергосистеме после массированной ракетной атаки РФ

Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света, – подчеркнул Галущенко. Поделиться

Министр отметил, что оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" вынужден был ввести экстренные отключения света.

Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией, – заверил Галущенко. Поделиться

Что известно о ситуации по регионам после массированной атаки РФ

Глава Львовской ОВ Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали энергетические объекты в области, в связи с чем в регионе возникли проблемы со светом.

Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электропоездами пока тоже задержки.

"Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

В результате российской массированной атаки по Украине, которая началась сегодня утром, в Житомире было временно приостановлено водоснабжение.

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что в нескольких районах фиксируют перебои с энергоснабжением. По его словам, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети.

Кроме того, есть проблемы с водоснабжением на правом берегу столицы. Они связаны с перебоями света.

Киевводоканал отмечает, что водоснабжение отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах.

Представители КОВА заявили, что есть повреждение инфраструктурных объектов, также был ранен один человек. Она доставлена в одно из районных медучреждений.