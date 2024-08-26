За інформацією глави Міненерго Германа Галущенка, внаслідок масованого ракетного обстрілу злочинної армії РФ вранці 26 серпня України ситуація в енергосистемі залишається складною.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі після масованої ракетної атаки РФ

Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла, - підкреслив Галущенко. Поширити

Міністр зазначив, що оператор енергосистеми НЕК “Укренерго” змушений був запровадити екстренні відключення світла.

Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією, - запевнив Галущенко. Поширити

Що відомо про ситуацію по регіонах після масованої атаки РФ

Голова Львівської ОВ Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували енергетичні об'єкти в області, у зв'язку з чим у регіоні виникли проблеми зі світлом.

Через знеструмлення у кількох регіонах України у зв'язку з масштабною атакою ворога виведено резервні тепловози. Приміський рух електропоїздами поки що теж має затримки.

"Київводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.

Внаслідок російської масованої атаки по Україні, яка почалася сьогодні вранці, у Житомирі було тимчасово призупинено водопосточання.

Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що у кількох районах фіксують перебої з енергопостачанням. За його словами, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

Крім того, спостерігаються проблеми з водопостачанням на правому березі столиці. Вони пов'язані з перебоями світла.

Київводоканал зазначає, що водопостачання відсутнє у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах.

Представники КОВА заявили, що є пошкодження інфраструктурних об’єктів, також було поранену одну людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів.