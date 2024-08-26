У Міненерго оцінили ситуацію в енергетиці після масованої атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Міненерго оцінили ситуацію в енергетиці після масованої атаки РФ

Міністерство енергетики України
Енергетики

За інформацією глави Міненерго Германа Галущенка, внаслідок масованого ракетного обстрілу злочинної армії РФ вранці 26 серпня України ситуація в енергосистемі залишається складною. 

Головні тези:

  • Після масованої ракетної атаки РФ на енергетичні об'єкти в Україні ситуація в енергосистемі залишається складною.
  • Атака РФ призвела до проблем з електропостачанням та водопостачанням у різних регіонах країни, зокрема у Львівській області та Києві.
  • Внаслідок масштабної атаки ворога у різних районах України пошкоджені інфраструктурні об'єкти та приватні будинки, поранено людей.
  • Міненерго та оператор енергосистеми вживають екстрених заходів для відновлення енергопостачання та забезпечення безпеки громадян.
  • Уряд залучає Пункти незламності для забезпечення громадян можливістю підзарядки телефонів у разі перебоїв із світлом.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі після масованої ракетної атаки РФ

Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла, - підкреслив Галущенко.

Міністр зазначив, що оператор енергосистеми НЕК “Укренерго” змушений був запровадити екстренні відключення світла.

Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією, - запевнив Галущенко.

Що відомо про ситуацію по регіонах після масованої атаки РФ

Голова Львівської ОВ Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували енергетичні об'єкти в області, у зв'язку з чим у регіоні виникли проблеми зі світлом.

Через знеструмлення у кількох регіонах України у зв'язку з масштабною атакою ворога виведено резервні тепловози. Приміський рух електропоїздами поки що теж має затримки.

"Київводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.

Внаслідок російської масованої атаки по Україні, яка почалася сьогодні вранці, у Житомирі було тимчасово призупинено водопосточання.

Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що у кількох районах фіксують перебої з енергопостачанням. За його словами, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

Крім того, спостерігаються проблеми з водопостачанням на правому березі столиці. Вони пов'язані з перебоями світла.

Київводоканал зазначає, що водопостачання відсутнє у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах.

Представники КОВА заявили, що є пошкодження інфраструктурних об’єктів, також було поранену одну людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів.

Також фіксуємо пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах. На Київщині за розпорядженням Укренерго введені екстрені відключення світла. Начальник КОВА доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони, - зазначається у повідомленні.

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