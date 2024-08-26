За інформацією глави Міненерго Германа Галущенка, внаслідок масованого ракетного обстрілу злочинної армії РФ вранці 26 серпня України ситуація в енергосистемі залишається складною.
Головні тези:
- Після масованої ракетної атаки РФ на енергетичні об'єкти в Україні ситуація в енергосистемі залишається складною.
- Атака РФ призвела до проблем з електропостачанням та водопостачанням у різних регіонах країни, зокрема у Львівській області та Києві.
- Внаслідок масштабної атаки ворога у різних районах України пошкоджені інфраструктурні об'єкти та приватні будинки, поранено людей.
- Міненерго та оператор енергосистеми вживають екстрених заходів для відновлення енергопостачання та забезпечення безпеки громадян.
- Уряд залучає Пункти незламності для забезпечення громадян можливістю підзарядки телефонів у разі перебоїв із світлом.
Що відомо про ситуацію в енергосистемі після масованої ракетної атаки РФ
Міністр зазначив, що оператор енергосистеми НЕК “Укренерго” змушений був запровадити екстренні відключення світла.
Що відомо про ситуацію по регіонах після масованої атаки РФ
Голова Львівської ОВ Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували енергетичні об'єкти в області, у зв'язку з чим у регіоні виникли проблеми зі світлом.
Через знеструмлення у кількох регіонах України у зв'язку з масштабною атакою ворога виведено резервні тепловози. Приміський рух електропоїздами поки що теж має затримки.
"Київводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.
Внаслідок російської масованої атаки по Україні, яка почалася сьогодні вранці, у Житомирі було тимчасово призупинено водопосточання.
Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що у кількох районах фіксують перебої з енергопостачанням. За його словами, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.
Крім того, спостерігаються проблеми з водопостачанням на правому березі столиці. Вони пов'язані з перебоями світла.
Київводоканал зазначає, що водопостачання відсутнє у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах.
Представники КОВА заявили, що є пошкодження інфраструктурних об’єктів, також було поранену одну людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів.
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