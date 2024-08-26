Польща підняла авіацію через масштабну ракетну атаку РФ на Україну

26 серпня Польща підняла авіацію через загрозу російських ракет, поки Україна перебуває під масованим ворожим ударом.

Що відомо про підняті винищувачі Польщі під час обстріл РФ України

Як зазначили польські військові, з "раннього ранку" вони спостерігають інтенсивні удари Росії по об'єктах, які "розташовані, в тому числі, на західній території України".

За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року.

❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów.



Od wczesnych godzin porannych obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa… pic.twitter.com/RzzTc1SsnX — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) August 26, 2024

Всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено, а оперативне командування на постійній основі стежить за ситуацією, — додали в Оперативному командуванні польської армії. Поширити

Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 26 серпня

26 серпня, росіяни масштабно атакують Україну ударними дронами і крилатими ракетами. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

У Києві та низці областей почались перебої зі світлом. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло. Крім того, "Кииївводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.

В Одесі також спостерігаються перебої з електроенергією, через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла. У Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.

Окрім того, наразі відомо, що армія РФ атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині, є постраждалі серед цивільного населення.

Також за інформацією мера Луцька Ігоря Поліщука, внаслідок ранкової масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по місту було пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого.