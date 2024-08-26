Польша подняла авиацию из-за масштабной ракетной атаки РФ на Украину

26 августа Польша подняла авиацию из-за угрозы российских ракет, пока Украина находится под массированным вражеским ударом.

Что известно о поднятых истребителях Польши во время обстрелов РФ Украины

Как отметили польские военные, с "раннего утра" они наблюдают интенсивные удары России по объектам, "расположенным, в том числе, на западной территории Украины".

По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года.

❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów.



Od wczesnych godzin porannych obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa… pic.twitter.com/RzzTc1SsnX — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) August 26, 2024

Все необходимые процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование на постоянной основе следит за ситуацией, — добавили в Оперативном командовании польской армии. Поделиться

Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа

26 августа россияне масштабно атакуют Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. По всей стране объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.

В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

В Одессе также наблюдаются перебои с электроэнергией, из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.

В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

Кроме того, известно, что армия РФ атаковала промышленный объект на Полтавщине, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Также по информации мэра Луцка Игоря Полищука, в результате утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу был поврежден многоквартирный дом и объект критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем.