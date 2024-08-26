За інформацією керівника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, через падіння уламків БпЛА Shahed злочинної армії РФ в одному із сіл Звягельського району загинула жінка. Поранені та постраждалі внаслідок атаки російських окупантів є і на Сумщині.

Що відомо про наслідки масованої ракетної атаки по Житомирщині та Сумщині

Близько 1 години ночі ворог почав дронову атаку. Росія випустила велику кількість безпілотників, а після 7 ранку – ще й ракети.

Про загиблих повідомили в Луцьку, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У Полтавській поранені п'ятеро.

Ціллю ворога знову стала енергетика.

Житомир внаслідок російської атаки опинився знеструмленим. У зв'язку з цим у місті немає і водопостачання.

За інформацією представників прокуратури Сумської області, злочинна армія РФ скинула авіабомби КАБ по приватному житловому сектору в регіоні.

Загинула 54-річна жінка. Їі чоловік поранений. Всього шестеро осіб постраждали через агресію РФ.

25 серпня 2024 року близько 18:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув керовану авіаційну бомбу на один із дачних масивів м. Суми.

Унаслідок атаки окупантів поранено 4 осіб, пошкоджено щонайменше 12 дачних будинків та 3 транспортні засоби.

Іще два засоби ураження потрапили в житловий квартал Бездрицької територіальної громади Сумського району.

54-річна жінка загинула, її чоловік та іще одна жінка отримали поранення. Пошкоджено 10 приватних домоволодінь та 3 автівки.

Представники Сумиобленерго зазначили, що станом на ранок 26 серпня через масовану атаку РФ без електроенергії залишилися понад 34 тисячі точок обліку споживачів Сумщини. Це 213 населених пунктів, 19 із них частково.

Найбільше постраждали від військової агресії росіян енергетичні об’єкти в Глухівській, Білопільській, Середино-Будській, Ямпільській, Великописарівській, Сумській, Краснопільській, Путивльській громадах.

Загалом на території Сумщини разом із введеними екстреними відключеннями понад 246 тисяч точок обліку споживачів тимчасово залишилися без електроенергії.

Що відомо про наслідки ракетної атаки РФ в інших регіонах

Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему, - зазначив прем’єр-міністр. Поширити

Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі.

Зазначається, що вибухи під час ранкової ракетної атаки злочинної армії РФ пролунали на Вінничині у Кропивницькому та Кривому Розі.

Крім того, місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та Хмельницькому.

За інформацією заступниці керівника Вінницької ОВА, Наталі Заболотної, на Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку.

За інформацією керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у регіоні через ранкову російську масовану атаку поранені троє людей.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про загибель чоловіка внаслідок ранкової атаки злочинної армії РФ та щодо пошкодження об’єкту критичної інфраструктури.

Через масовану ракетну атаку злочинної армії РФ відключали світло та виникли проблеми із водозабезпеченням у Києві та Дніпрі.

Про відсутність води повідомляли у:

Шевченківському;

Святошинському;

Солом’янському;

Голосіївському районах.

Станом на 10:35, мер Віталій Кличко повідомив про відновлення водопостачання на правому березі Києва.

У Києві через масований обстріл було обмежено роботу низки станцій метро на "червоній" та "зеленій" гілках.

На "червоній" гілці станції "Арсенальна" та "Хрещатик" наразі працюють лише в режимі укриття (потяги курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"), а на "зеленій" - "Видубичі" та "Славутич". Зокрема на "зеленій" гілці рух потягів здійснюється:

від станції "Сирець" до станції "Звіринецька";

від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зранку злочинна армія РФ масовано обстрілює місто.

Близько 08:05 росіяни вдарили по Харкову, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території. Про постраждалих поки не повідомлялося.

За інформацією керівника Дніпропетровської області Сергія Лисака, злочинці з армії РФ завдали ударів по Дніпровському та Криворізькому районах.

Внаслідок атак відомо про щонайменше одного загиблого.