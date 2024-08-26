ЗСУ збили ракету з кулемета під час масштабної атаки РФ на Україну — відео

Бійці зенітно-кулеметного батальйону ЗСУ збили з кулемета російську крилату ракету, яка летіла на Закарпаття під час масованої атаки 26 серпня.
Головні тези:
- ЗСУ вразили російську ракету з кулемета, захищаючи Україну від масованої атаки РФ.
- Російська армія завдала удару по 15 областях України, використовуючи різноманітне озброєння, включаючи крилаті ракети та БпЛА.
- Наслідком атаки стали перебої з електропостачанням та водопостачанням у деяких містах, а також пошкодження промислових об'єктів.
- У результаті ракетних обстрілів загинули цивільні особи та військові, є ранені.
Український військовий збив російську ракету з кулемета
Відео оприлюднив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.
Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 26 серпня
26 серпня російська армія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей.
Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". За його даними, є поранені та загиблі. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура.
У Києві та низці областей почались перебої зі світлом. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло. Крім того, "Кииївводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.
В Одесі також спостерігаються перебої з електроенергією, через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.
У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла. У Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.
Окрім того, наразі відомо, що армія РФ атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині, є постраждалі серед цивільного населення.
Також за інформацією мера Луцька Ігоря Поліщука, внаслідок ранкової масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по місту було пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого.
Внаслідок атаки злочинної армії РФ по Дніпропетровській області, за попередньою інформацією загинув 69-річний чоловік.
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