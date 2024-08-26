ВСУ сбили ракету с пулемета во время масштабной атаки РФ на Украину — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ сбили ракету с пулемета во время масштабной атаки РФ на Украину — видео

Виктор Микита / Закарпатская ОВА
ВСУ сбили ракету с пулемета во время масштабной атаки РФ на Украину — видео
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Бойцы зенитно-пулеметного батальона ВСУ сбили с пулемета российскую крылатую ракету, летевшую в Закарпатье во время массированной атаки 26 августа.

Главные тезисы

  • Бойцы зенитно-пулеметного батальона ВСУ сбили с пулемета российскую ракету в Закарпатье.
  • Массированная ракетная атака РФ 26 августа затронула 15 областей Украины.
  • Российская армия использовала разные виды вооружения, включая крылатые ракеты и БпЛА.
  • Целью атаки стала энергетическая инфраструктура, что вызвало перебои с электроэнергией и водоснабжением в ряде городов.

Украинский военный сбил российскую ракету с пулемета

Видео обнародовал начальник областной военной администрации Виктор Никита.

Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбивает крылатую ракету на границе нашей и Львовской областей. Она направлялась в наш регион, — говорится в сообщении.

Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа

26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей.

Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура.

  • В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

  • В Одессе также наблюдаются перебои с электроэнергией, из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.

  • В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

Кроме того, известно, что армия РФ атаковала промышленный объект на Полтавщине, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Также по информации мэра Луцка Игоря Полищука, в результате утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу был поврежден многоквартирный дом и объект критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем.

В результате атаки преступной армии РФ по Днепропетровской области, по предварительной информации погиб 69-летний мужчина.

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