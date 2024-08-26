ВСУ сбили ракету с пулемета во время масштабной атаки РФ на Украину — видео

Бойцы зенитно-пулеметного батальона ВСУ сбили с пулемета российскую крылатую ракету, летевшую в Закарпатье во время массированной атаки 26 августа.
Главные тезисы
- Бойцы зенитно-пулеметного батальона ВСУ сбили с пулемета российскую ракету в Закарпатье.
- Массированная ракетная атака РФ 26 августа затронула 15 областей Украины.
- Российская армия использовала разные виды вооружения, включая крылатые ракеты и БпЛА.
- Целью атаки стала энергетическая инфраструктура, что вызвало перебои с электроэнергией и водоснабжением в ряде городов.
Украинский военный сбил российскую ракету с пулемета
Видео обнародовал начальник областной военной администрации Виктор Никита.
Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа
26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей.
Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура.
В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.
В Одессе также наблюдаются перебои с электроэнергией, из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.
В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.
Кроме того, известно, что армия РФ атаковала промышленный объект на Полтавщине, есть пострадавшие среди гражданского населения.
Также по информации мэра Луцка Игоря Полищука, в результате утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу был поврежден многоквартирный дом и объект критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем.
В результате атаки преступной армии РФ по Днепропетровской области, по предварительной информации погиб 69-летний мужчина.
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