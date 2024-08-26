На Днепропетровщине погиб мужчина в результате ракетной атаки РФ

26 августа российские войска атаковали Днепропетровскую область. Пока известно об одном погибшем.

Что известно о последствиях атаки РФ на Днепропетровскую область

Как сообщает МВД Украины, один мужчина, 1955 года рождения, погиб в результате российской атаки.

Отмечается, что другого мужчину, который находился под завалами, удалось спасти.

Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы раздались в Днепровском и Криворожском районах… Предварительно есть один погибший, 69-летний мужчина, — сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. Поделиться

Кроме этого полностью разрушены были 2 дачных дома. Россияне повредили еще 4 дома и хозяйственное сооружение.

Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа

26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей.

Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура.

Фото — карта с маршрутами целей во время массированной атаки РФ на Украину

В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.

В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.

Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.