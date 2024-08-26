На Днепропетровщине погиб мужчина в результате ракетной атаки РФ

26 августа российские войска атаковали Днепропетровскую область. Пока известно об одном погибшем.
Главные тезисы
- Один человек погиб в результате ракетной атаки российских войск на Днепропетровскую область.
- Российская армия нанесла массированный удар по 15 областям Украины, используя различное вооружение, включая крылатые ракеты и “Кинжалы”.
- Пострадавшие города включают в себя Киев, Луцк, Харьков, Запорожье, Одессу и другие населенные пункты.
- В результате атаки пошли жертвы и разрушения, включая повреждение домов, промышленных объектов и энергетической инфраструктуры.
- Украина активизировала противовоздушную оборону и ввела экстренные меры, включая отключения света из-за российской угрозы.
Что известно о последствиях атаки РФ на Днепропетровскую область
Как сообщает МВД Украины, один мужчина, 1955 года рождения, погиб в результате российской атаки.
Отмечается, что другого мужчину, который находился под завалами, удалось спасти.
Кроме этого полностью разрушены были 2 дачных дома. Россияне повредили еще 4 дома и хозяйственное сооружение.
Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа
26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей.
Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура.
В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.
В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.
Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.
Из-за российской атаки в Украине ввели экстренные отключения света.
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