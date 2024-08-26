На Днепропетровщине погиб мужчина в результате ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

На Днепропетровщине погиб мужчина в результате ракетной атаки РФ

МВД Украины
На Днепропетровщине погиб мужчина в результате ракетной атаки РФ
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26 августа российские войска атаковали Днепропетровскую область. Пока известно об одном погибшем.

Главные тезисы

  • Один человек погиб в результате ракетной атаки российских войск на Днепропетровскую область.
  • Российская армия нанесла массированный удар по 15 областям Украины, используя различное вооружение, включая крылатые ракеты и “Кинжалы”.
  • Пострадавшие города включают в себя Киев, Луцк, Харьков, Запорожье, Одессу и другие населенные пункты.
  • В результате атаки пошли жертвы и разрушения, включая повреждение домов, промышленных объектов и энергетической инфраструктуры.
  • Украина активизировала противовоздушную оборону и ввела экстренные меры, включая отключения света из-за российской угрозы.

Что известно о последствиях атаки РФ на Днепропетровскую область

Как сообщает МВД Украины, один мужчина, 1955 года рождения, погиб в результате российской атаки.

Отмечается, что другого мужчину, который находился под завалами, удалось спасти.

Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы раздались в Днепровском и Криворожском районах… Предварительно есть один погибший, 69-летний мужчина, — сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

Кроме этого полностью разрушены были 2 дачных дома. Россияне повредили еще 4 дома и хозяйственное сооружение.

Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа

26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей.

Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура.

Фото — карта с маршрутами целей во время массированной атаки РФ на Украину

В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.

В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.

Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.

Из-за российской атаки в Украине ввели экстренные отключения света.

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