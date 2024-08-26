На Дніпропетровщині загинув чоловік внаслідок ракетної атаки РФ

26 серпня російські війська атакували Дніпропетровську область. Наразі відомо про одного загиблого.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область

Як повідомляє МВС України, один чоловік, 1955 року народження, загинув внаслідок російської атаки.

Зазначається, що іншого чоловіка, який знаходився під завалами, вдалося врятувати.

Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах… Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік, — повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Поширити

Окрім цього повністю зруйновано було 2 дачні будинки. Росіяни пошкодили ще 4 домівки та господарчу споруду.

Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 26 серпня

26 серпня російська армія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей.

Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". За його даними, є поранені та загиблі. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура.

Фото — карта з маршрутами цілей під час масованої атаки РФ на Україну

У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.

У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури, одна людина загинула.

Також російські війська поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області, там 5 людей дістали поранення.