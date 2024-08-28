ГУР и ССО поразили нефтебазу в Ростовской области — источники

В результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза ФДКУ “Атлас” управления федерального агентства государственных резервов РФ в районе н.п. Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.
Главные тезисы
- Нефтебаза "Атлас" является частью российского ВПК и обеспечивает российские оккупационные войска.
- Свидетели сообщают о пожаре на резервуарах нефтебазы, уточнение результатов атаки продолжается.
- Ранее на базе комбината проходили учения Минобороны РФ и росрезерва.
ГУР и ССО провели новую успешную операцию
Представители украинской разведки обращают внимание на то, что данный объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.
По словам очевидцев, сейчас продолжается пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты операции уточняются.
ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управление Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ.
Согласно сообщениям российских СМИ, еще 4 года назад на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".
В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный».
Детали атаки на нефтебазу "Атлас"
Утром 28 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что около 3.00 ночи в регионе было якобы сбито 4 БПЛА.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал.
Местные жители после этого начали утверждать, что дроны также атаковали Глубокскую нефтебазу в Каменском районе Ростовской области.
Звуки мощных взрывов раздались над областью примерно в 02:45 ночи. Приблизительно в это время взрывы слышали жители Новошахтинская, Аксая и западной части Ростова.
Через некоторое время очевидцы происшествия сообщили о вспышке в поле в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском. Остальные каналы утверждают, что горят несколько цистерн.
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