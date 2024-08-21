Атака ГУР на российский аэродром "Саваслейка". Уничтожены три самолета, пять повреждены — источники

Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало российскую авиабазу «Саваслейку». Уничтожены 3 российских самолета, еще 5 — повреждены. Об этом Online.UA сообщили компетентные источники в военной разведке.

Атака ГУР на "Саваслейке" привела к уничтожению трех самолетов — источники

В результате операции ГУР МОУ 16 августа был нанесен удар дронами-камикадзе по военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Как сообщают источники Online.UA в ГУР, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно, МИГ-31К/И.

Отмечается, что предварительный удар по аэродрому "Саваслейка" был нанесен 13 августа, в результате чего был поражен состав ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И. Поделиться

По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Аэродром РФ "Саваслейка" пылает после атаки дронов

На российском аэродроме "Саваслейка" в ночь на 14 августа вспыхнул пожар после атаки дронов. Предварительно по авиабазе было нанесено около 10 ударов.

Спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка". Фото показал OSINT-аналитик Neonhandrail.

По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов. В сети также публикуют возможное место падения дронов на этом аэродроме.