Атака ГУР на российский аэродром "Саваслейка". Уничтожены три самолета, пять повреждены — источники

Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало российскую авиабазу «Саваслейку». Уничтожены 3 российских самолета, еще 5 — повреждены. Об этом Online.UA сообщили компетентные источники в военной разведке.
Главные тезисы
- ГУР атаковало российскую авиабазу Саваслейка, уничтожены 3 самолета и повреждены 5.
- Первый удар был нанесен 13 августа, спутники NASA зафиксировали пожар на базе.
- Атака дронами-камикадзе привела к уничтожению самолетов МИГ-31К/И и Ил-76.
- По предварительным данным, на момент атаки на авиабазе находились самолеты МИГ-31К/И, Ил-76 и вертолеты Ми-8 и Ми-24.
- Пожар на аэродроме вспыхнул после около 10 ударов дронов.
Атака ГУР на "Саваслейке" привела к уничтожению трех самолетов — источники
В результате операции ГУР МОУ 16 августа был нанесен удар дронами-камикадзе по военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.
Как сообщают источники Online.UA в ГУР, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно, МИГ-31К/И.
По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.
Аэродром РФ "Саваслейка" пылает после атаки дронов
На российском аэродроме "Саваслейка" в ночь на 14 августа вспыхнул пожар после атаки дронов. Предварительно по авиабазе было нанесено около 10 ударов.
Спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка". Фото показал OSINT-аналитик Neonhandrail.
По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов. В сети также публикуют возможное место падения дронов на этом аэродроме.
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