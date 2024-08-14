Атака дронов по аэродрому РФ "Саваслейка". Появились спутниковые фото пожара

На российском аэродроме "Саваслейка" вспыхнул пожар после атаки дронов. Предварительно по авиабазе было нанесено около 10 ударов.

Аэродром РФ "Саваслейка" пылает после атаки дронов

Спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка". Фото показал OSINT-аналитик Neonhandrail.

По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов. В сети также публикуют возможное место падения дронов на этом аэродроме.

Дроны атаковали три военных аэродрома армии РФ

Как заявляют росСМИ, 14 августа взрывы прогремели в Нижегородской области России — там расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31 К.

По данным Воздушных сил Украины, на авиабазе "Саваслейка" базируются носители ракет "Кинжал", которыми РФ атакует Украину.

Кроме этого рядом находится военная авиабаза "Саваслейка".

Местные паблики сообщают о 10 ударах по военной авиабазе "Саваслейка". Также утверждают, что проезд в Кулебаки перекрыли.

Также известно, что в Воронежской области после атаки БПЛА горел аэродром "Борисоглебск". Взрывы раздавались и у аэродрома "Балтимор".

В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы сбили 4 ракеты и 117 дронов.