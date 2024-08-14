Атака дронов по аэродрому РФ "Саваслейка". Появились спутниковые фото пожара

На российском аэродроме "Саваслейка" вспыхнул пожар после атаки дронов. Предварительно по авиабазе было нанесено около 10 ударов.
Главные тезисы
- На аэродроме РФ «Саваслейка» произошла атака дронов, что привело к вспыхновению пожара
- Спутниковые фото показали пожар и разрушения на территории авиабазы
- Согласно заявлениям Минобороны РФ, сбито несколько десятков дронов и ракет над различными областями России
Аэродром РФ "Саваслейка" пылает после атаки дронов
Спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка". Фото показал OSINT-аналитик Neonhandrail.
FIRMS detection, possible fire AUG 14, 2024— Neonhandrail (@neonhandrail) August 14, 2024
Russian Airbase
near Savasleika, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
vicinity 55.44414, 42.29629@GeoConfirmed @UAControlMap https://t.co/9NjmMzJtr5 pic.twitter.com/i9fnIDZfoC
По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов. В сети также публикуют возможное место падения дронов на этом аэродроме.
Drones fall on Savasleika Airbase in Niznhy Novgorod Oblast, Russia— Rocket Man (@Grimm_Intel) August 14, 2024
POV 55.4550790, 42.3329766
Source-https://t.co/2uJ9zK7BWJ@GeoConfirmed @UAControlMap @FaytuksNetwork pic.twitter.com/OAerc7xLdt
Дроны атаковали три военных аэродрома армии РФ
Как заявляют росСМИ, 14 августа взрывы прогремели в Нижегородской области России — там расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31 К.
По данным Воздушных сил Украины, на авиабазе "Саваслейка" базируются носители ракет "Кинжал", которыми РФ атакует Украину.
Кроме этого рядом находится военная авиабаза "Саваслейка".
Местные паблики сообщают о 10 ударах по военной авиабазе "Саваслейка". Также утверждают, что проезд в Кулебаки перекрыли.
Также известно, что в Воронежской области после атаки БПЛА горел аэродром "Борисоглебск". Взрывы раздавались и у аэродрома "Балтимор".
В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы сбили 4 ракеты и 117 дронов.
37 БПЛА и 4 тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11 — над Нижегородской областью, 9 — над Волгоградской, 3 — над Брянской, 2 — над Брянской; 1 — над Ростовской областями, — сообщило ведомство.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-