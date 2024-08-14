Атака дронов по аэродрому РФ "Саваслейка". Появились спутниковые фото пожара
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Проиcшествия
Дата публикации

Атака дронов по аэродрому РФ "Саваслейка". Появились спутниковые фото пожара

Атака дронов по аэродрому РФ "Саваслейка". Появились спутниковые фото пожара
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Источник:  online.ua

На российском аэродроме "Саваслейка" вспыхнул пожар после атаки дронов. Предварительно по авиабазе было нанесено около 10 ударов.

Главные тезисы

  • На аэродроме РФ «Саваслейка» произошла атака дронов, что привело к вспыхновению пожара
  • Спутниковые фото показали пожар и разрушения на территории авиабазы
  • Согласно заявлениям Минобороны РФ, сбито несколько десятков дронов и ракет над различными областями России

Аэродром РФ "Саваслейка" пылает после атаки дронов

Спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка". Фото показал OSINT-аналитик Neonhandrail.

По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов. В сети также публикуют возможное место падения дронов на этом аэродроме.

Дроны атаковали три военных аэродрома армии РФ

Как заявляют росСМИ, 14 августа взрывы прогремели в Нижегородской области России — там расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31 К.

По данным Воздушных сил Украины, на авиабазе "Саваслейка" базируются носители ракет "Кинжал", которыми РФ атакует Украину.

Кроме этого рядом находится военная авиабаза "Саваслейка".

Местные паблики сообщают о 10 ударах по военной авиабазе "Саваслейка". Также утверждают, что проезд в Кулебаки перекрыли.

Также известно, что в Воронежской области после атаки БПЛА горел аэродром "Борисоглебск". Взрывы раздавались и у аэродрома "Балтимор".

В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы сбили 4 ракеты и 117 дронов.

37 БПЛА и 4 тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11 — над Нижегородской областью, 9 — над Волгоградской, 3 — над Брянской, 2 — над Брянской; 1 — над Ростовской областями, — сообщило ведомство.

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