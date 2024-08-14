Атака дронів по аеродрому РФ "Саваслейка". Зʼявилися супутникові фото пожежі

На російському аеродромі “Саваслейка” спалахнула пожежа після атаки дронів. Попередньо по авіабазі було завдано близько 10 ударів.
Головні тези:
- Російський аеродром Саваслейка став мішенню для дронів, які нанесли близько 10 ударів, спричинивши пожежу в складах пально-мастильних матеріалів.
- Супутники NASA зафіксували наслідки атаки на авіабазу, показавши велику пожежу, що охопила територію аеродрому.
- За попередніми даними, дрони атакували три військових аеродроми армії РФ, включаючи авіабазу Саваслейка, де розташовуються винищувачі МіГ-31 К, які є носіями ракет “Кинжал”.
- Міністерство оборони РФ стверджує про збиття 4 ракет та 117 дронів, проте відомо, що пожежі та вибухи стали частиною серії атак на авіабази у різних областях.
Аеродром РФ “Саваслейка” палає після атаки дронів
Супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази "Саваслейка". Фото показав OSINT-аналітик Neonhandrail.
FIRMS detection, possible fire AUG 14, 2024— Neonhandrail (@neonhandrail) August 14, 2024
Russian Airbase
near Savasleika, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
vicinity 55.44414, 42.29629@GeoConfirmed @UAControlMap https://t.co/9NjmMzJtr5 pic.twitter.com/i9fnIDZfoC
За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів. У мережі також публікують можливе місце падіння дронів на цьому аеродромі.
Drones fall on Savasleika Airbase in Niznhy Novgorod Oblast, Russia— Rocket Man (@Grimm_Intel) August 14, 2024
POV 55.4550790, 42.3329766
Source-https://t.co/2uJ9zK7BWJ@GeoConfirmed @UAControlMap @FaytuksNetwork pic.twitter.com/OAerc7xLdt
Дрони атакували три військових аеродроми армії РФ
Як заявляють росЗМІ, 14 серпня вибухи пролунали в Нижньогородській області Росії — там розташований військовий аеродром "Саваслейка", звідки злітають винищувачі МіГ-31 К.
За даними Повітряних сил України, на авіабазі "Саваслейка" базуються носії ракет "Кинжал", якими РФ атакує Україну.
Окрім цього поруч розташована військова авіабаза "Саваслейка".
Місцеві пабліки повідомляють про 10 ударів по військовій авіабазі "Саваслейка". Також стверджують, що проїзд у Кулебаки перекрили.
Також відомо, що у Воронезькій області після атаки БпЛА горів аеродром “Борисоглєбськ”. Вибухи лунали й біля аеродрому “Балтимор”.
Натомість у Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито збили 4 ракети та 117 дронів.
37 БПЛА та 4 тактичні ракети знищено над територією Курської області, ще 37 БПЛА знищено над Воронезькою областю, 17 БПЛА знищено над територією Білгородської області, 11 — над Нижегородською областю, 9 — над Волгоградською, 3 — над Брянською, 2 — над Орянською областю; 1 — над Ростовською областями, — повідомило відомство.
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