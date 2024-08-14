Атака дронів по аеродрому РФ "Саваслейка". Зʼявилися супутникові фото пожежі

На російському аеродромі “Саваслейка” спалахнула пожежа після атаки дронів. Попередньо по авіабазі було завдано близько 10 ударів.

Аеродром РФ “Саваслейка” палає після атаки дронів

Супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази "Саваслейка". Фото показав OSINT-аналітик Neonhandrail.

За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів. У мережі також публікують можливе місце падіння дронів на цьому аеродромі.

Дрони атакували три військових аеродроми армії РФ

Як заявляють росЗМІ, 14 серпня вибухи пролунали в Нижньогородській області Росії — там розташований військовий аеродром "Саваслейка", звідки злітають винищувачі МіГ-31 К.

За даними Повітряних сил України, на авіабазі "Саваслейка" базуються носії ракет "Кинжал", якими РФ атакує Україну.

Окрім цього поруч розташована військова авіабаза "Саваслейка".

Місцеві пабліки повідомляють про 10 ударів по військовій авіабазі "Саваслейка". Також стверджують, що проїзд у Кулебаки перекрили.

Також відомо, що у Воронезькій області після атаки БпЛА горів аеродром “Борисоглєбськ”. Вибухи лунали й біля аеродрому “Балтимор”.

Натомість у Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито збили 4 ракети та 117 дронів.