Дрони атакували військовий аеродром в Підмосковʼї — відео

У підмосковному Щелковому жителі вночі чули стрілянину та тривогу. Згодом стало відомо, що дрони атакували аеродром.

Що відомо про “бавовну” у РФ

Як зазначають місцеві жителі, біля військового аеродрому Чкаловський у Підмосков'ї вночі збивали дрони.

У підмосковному Щелковому кілька годин тому жителі чули стрілянину та тривогу. Z-канали повідомили, що відбито атаку на військовий аеродром Чкаловський. Поширити

Кілька областей РФ масовано атакували дрони та ракети

11 серпня Курська, Воронезька та Бєлгородська області зазнали масованої атаки дронами та ракетами.

Як зазначають росЗМІ, одна зі збитих ракет російською ППО у Курській області впала на житловий будинок.

Внаслідок нібито збитої ракети там загорілися припарковані біля багатоповерхівки авто. Наразі відомо про нібито 13 постраждалих. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Натомість як повідомила місцева влада, система ППО цієї ночі збила у Воронезькій області 15 БПЛА. Постраждалих немає. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля, комунальний об'єкт і приватні будинки.

Окрім цього у Бєлгородській області безпілотники атакували місто Шебекіно.

Як повідомили в російському відомстві, протягом 11 серпня черговими засобами ППО було нібито збито 14 безпілотних літальних апаратів та чотири тактичні ракети “Точка-У”.Їх знищили над територією Курської області.