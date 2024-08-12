Дрони атакували військовий аеродром в Підмосковʼї — відео

У підмосковному Щелковому жителі вночі чули стрілянину та тривогу. Згодом стало відомо, що дрони атакували аеродром.
Головні тези:
- Дрони атакували військовий аеродром Чкаловський у Підмосков'ї.
- У результаті масованих атак дронів та ракет 11 серпня Курська, Воронезька та Бєлгородська області зазнали значних пошкоджень та постраждалих.
- Внаслідок збитої ракети російським ППО в Курській області ракета впала на житловий будинок, що спричинило пожежу та призвело до поранень декількох осіб.
Що відомо про “бавовну” у РФ
Як зазначають місцеві жителі, біля військового аеродрому Чкаловський у Підмосков'ї вночі збивали дрони.
Кілька областей РФ масовано атакували дрони та ракети
11 серпня Курська, Воронезька та Бєлгородська області зазнали масованої атаки дронами та ракетами.
Як зазначають росЗМІ, одна зі збитих ракет російською ППО у Курській області впала на житловий будинок.
Внаслідок нібито збитої ракети там загорілися припарковані біля багатоповерхівки авто. Наразі відомо про нібито 13 постраждалих. Двоє з них перебувають у важкому стані.
Натомість як повідомила місцева влада, система ППО цієї ночі збила у Воронезькій області 15 БПЛА. Постраждалих немає. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля, комунальний об'єкт і приватні будинки.
Окрім цього у Бєлгородській області безпілотники атакували місто Шебекіно.
Як повідомили в російському відомстві, протягом 11 серпня черговими засобами ППО було нібито збито 14 безпілотних літальних апаратів та чотири тактичні ракети “Точка-У”.Їх знищили над територією Курської області.
Ще 16 БпЛА збиті над територією Воронезької області, 3 БпЛА — над Білгородською областю та по одному БпЛА знищено над територіями.
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