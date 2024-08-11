Кілька областей РФ масовано атакували дрони та ракети — відео

Росіяни заявили, що 11 серпня Курська, Воронезька та Бєлгородська області зазнали масованої атаки дронами та ракетами.
Головні тези:
- У Курській області збита ракета російською ППО потрапила в житловий будинок, спричинивши пожежу та постраждалих.
- У Воронезькій області нібито збили 15 безпілотних літальних апаратів.
- Міноборони РФ повідомило про збиття 14 дронів та 4 ракет '"Точка-У" над територією Курської області.
Що відомо про “бавовну” в РФ
Як зазначають росЗМІ, одна зі збитих ракет російською ППО у Курській області впала на житловий будинок.
Внаслідок нібито збитої ракети там загорілися припарковані біля багатоповерхівки авто. Наразі відомо про нібито 13 постраждалих. Двоє з них перебувають у важкому стані.
Натомість як повідомила місцева влада, система ППО цієї ночі збила у Воронезькій області 15 БПЛА. Постраждалих немає. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля, комунальний об'єкт і приватні будинки.
Окрім цього у Бєлгородській області безпілотники атакували місто Шебекіно.
Зазначається, що знищено безпілотник літакового типу в Бєлгородській області. Постраждалих і руйнувань нібито немає.
В Міноборони РФ відзвітували про кількість нібито збитих ракет і дронів
Як повідомили в російському відомстві, протягом 11 серпня черговими засобами ППО було нібито збито 14 безпілотних літальних апаратів та чотири тактичні ракети “Точка-У”.Їх знищили над територією Курської області.
Ще 16 БпЛА збиті над територією Воронезької області, 3 БпЛА — над Білгородською областю та по одному БпЛА знищено над територіями.
В атаці росіяни традиційно звинуватили Україну.
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