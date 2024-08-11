Кілька областей РФ масовано атакували дрони та ракети — відео
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Кілька областей РФ масовано атакували дрони та ракети — відео

Кілька областей РФ масовано атакували дрони та ракети — відео
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Джерело:  online.ua

Росіяни заявили, що 11 серпня Курська, Воронезька та Бєлгородська області зазнали масованої атаки дронами та ракетами.

Головні тези:

  • У Курській області збита ракета російською ППО потрапила в житловий будинок, спричинивши пожежу та постраждалих.
  • У Воронезькій області нібито збили 15 безпілотних літальних апаратів.
  • Міноборони РФ повідомило про збиття 14 дронів та 4 ракет '"Точка-У" над територією Курської області.

Що відомо про “бавовну” в РФ

Як зазначають росЗМІ, одна зі збитих ракет російською ППО у Курській області впала на житловий будинок.

Внаслідок нібито збитої ракети там загорілися припарковані біля багатоповерхівки авто. Наразі відомо про нібито 13 постраждалих. Двоє з них перебувають у важкому стані. 

Натомість як повідомила місцева влада, система ППО цієї ночі збила у Воронезькій області 15  БПЛА. Постраждалих немає. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля, комунальний об'єкт і приватні будинки. 

Окрім цього у Бєлгородській області безпілотники атакували місто Шебекіно.

Одна багатоповерхівка загорілася, і у двох приватних будинках вибило скло. Частина міста залишилася без електропостачання.

Фото — росЗМІ

Зазначається, що знищено безпілотник літакового типу в Бєлгородській області. Постраждалих і руйнувань нібито немає.

В Міноборони РФ відзвітували про кількість нібито збитих ракет і дронів

Як повідомили в російському відомстві, протягом 11 серпня черговими засобами ППО було нібито збито 14 безпілотних літальних апаратів та чотири тактичні ракети “Точка-У”.Їх знищили над територією Курської області.

Ще 16 БпЛА збиті над територією Воронезької області, 3 БпЛА — над Білгородською областю та по одному БпЛА знищено над територіями.

В атаці росіяни традиційно звинуватили Україну.

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