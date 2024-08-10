Росія перекинула на Курщину морську піхоту з окупованого Криму

Росія перекинула із Севастополя в Курську область підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Окупантів РФ з цього підрозділу було помічено у боях під Суджею.

Російські морпіхи опинилися під Суджею: що відомо

Морпіхи вирушили в Курську область колоною з тактичним знаком "Z у квадраті".

Як повідомляє моніторинговий проєкт "Кримський вітер", 6 серпня на трасі "Таврида" у напрямку Керчі помітили колону військових "Камазів" з тактичним знаком "Z у квадраті". Вони виїхали з місця дислокації 810-ї бригади морської піхоти ЧФ Росії у бухті Козачій.

Тактичний знак "Z у квадраті" схожий зі знаком "Z у ромбі", який був на автомобілях російської колони, знищеної під Рильськом Курської області. Морпіхи 810 бригади беруть участь у боях в Суджі.

Військова колона РФ стала ціллю для ЗСУ

Нищівний удар українських сил стався поблизу селища Октябрське у Курській області.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, бійці ЗСУ знищили щонайменше 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, які перевозили резерви для посилення окупаційної армії РФ у Курській області. Поширити

За попередніми даними, більшість російських окупантів, що знаходилися у вантажівках, загинули.

Знищення колони російських окупантів під Октябрським

9 серпня у мережі публікували перше відео наслідків удару, на якому було видно трупи загарбників, що лежали вздовж траси.