Россия перебросила на Курщину морскую пехоту из оккупированного Крыма

Россия перебросила из Севастополя в Курскую область подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Оккупанты РФ из этого подразделения были замечены в боях под Суджей.

Российские морпехи оказались под Судьей: что известно

Морпехи отправились в Курскую область колонной с тактическим знаком "Z в квадрате".

Как сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер", 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи была замечена колонна военных "Камазов" с тактическим знаком "Z в квадрате". Они уехали с места дислокации 810-й бригады морской пехоты ЧФ России в бухте Казачьей.

Тактический знак "Z в квадрате" схож с знаком "Z в ромбе", который был на автомобилях российской колонны, уничтоженной под Рыльском Курской области. Морпехи 810 бригады участвуют в боях в Судже.

Военная колонна РФ стала целью для ВСУ

Сокрушительный удар украинских сил произошел вблизи поселка Октябрьское в Курской области.

Как сообщает американский Институт изучения войны, бойцы ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших резервы для усиления оккупационной армии РФ в Курской области. Поделиться

По предварительным данным, большинство находившихся в грузовиках российских оккупантов погибли.

Уничтожение колонны русских оккупантов под Октябрьским

9 августа в сети публиковали первое видео последствий удара, на котором были видны трупы захватчиков, лежавших вдоль трассы.