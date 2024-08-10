Россия перебросила на Курщину морскую пехоту из оккупированного Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

Россия перебросила на Курщину морскую пехоту из оккупированного Крыма

Колонна
Читати українською
Источник:  online.ua

Россия перебросила из Севастополя в Курскую область подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Оккупанты РФ из этого подразделения были замечены в боях под Суджей.

Главные тезисы

  • Российская морская пехота переброшена из Крыма на территорию Курской области.
  • Украинские силы уничтожили колонну российских оккупантов, перевозивших резервы для усиления оккупационной армии в Курской области.
  • Аналитики считают, что российские морпехи могут принадлежать к 44-му армейскому корпусу Северной группировки российских войск или бригаде “Пятнашка”.
  • Российская военная колонна стала целью для украинских сил, которые уничтожили значительное количество техники и военнослужащих.

Российские морпехи оказались под Судьей: что известно

Морпехи отправились в Курскую область колонной с тактическим знаком "Z в квадрате".

Как сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер", 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи была замечена колонна военных "Камазов" с тактическим знаком "Z в квадрате". Они уехали с места дислокации 810-й бригады морской пехоты ЧФ России в бухте Казачьей.

Тактический знак "Z в квадрате" схож с знаком "Z в ромбе", который был на автомобилях российской колонны, уничтоженной под Рыльском Курской области. Морпехи 810 бригады участвуют в боях в Судже.

Военная колонна РФ стала целью для ВСУ

Сокрушительный удар украинских сил произошел вблизи поселка Октябрьское в Курской области.

Как сообщает американский Институт изучения войны, бойцы ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших резервы для усиления оккупационной армии РФ в Курской области.

По предварительным данным, большинство находившихся в грузовиках российских оккупантов погибли.

Уничтожение колонны русских оккупантов под Октябрьским

9 августа в сети публиковали первое видео последствий удара, на котором были видны трупы захватчиков, лежавших вдоль трассы.

Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики узнали обстоятельства уничтожения колонны армии РФ в Курской области
Разбитая колонна армии РФ в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как выглядит военная колонна РФ после мощного удара ВСУ — фото
Военная колонна Р
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какие последствия будет иметь наступление ВСУ в Курской области — выводы аналитиков
Уничтоженная техника РФ на Курщине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?