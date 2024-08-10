Россия перебросила на Курщину морскую пехоту из оккупированного Крыма

Россия перебросила из Севастополя в Курскую область подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Оккупанты РФ из этого подразделения были замечены в боях под Суджей.
Главные тезисы
- Российская морская пехота переброшена из Крыма на территорию Курской области.
- Украинские силы уничтожили колонну российских оккупантов, перевозивших резервы для усиления оккупационной армии в Курской области.
- Аналитики считают, что российские морпехи могут принадлежать к 44-му армейскому корпусу Северной группировки российских войск или бригаде “Пятнашка”.
- Российская военная колонна стала целью для украинских сил, которые уничтожили значительное количество техники и военнослужащих.
Российские морпехи оказались под Судьей: что известно
Морпехи отправились в Курскую область колонной с тактическим знаком "Z в квадрате".
Как сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер", 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи была замечена колонна военных "Камазов" с тактическим знаком "Z в квадрате". Они уехали с места дислокации 810-й бригады морской пехоты ЧФ России в бухте Казачьей.
Тактический знак "Z в квадрате" схож с знаком "Z в ромбе", который был на автомобилях российской колонны, уничтоженной под Рыльском Курской области. Морпехи 810 бригады участвуют в боях в Судже.
Военная колонна РФ стала целью для ВСУ
Сокрушительный удар украинских сил произошел вблизи поселка Октябрьское в Курской области.
По предварительным данным, большинство находившихся в грузовиках российских оккупантов погибли.
9 августа в сети публиковали первое видео последствий удара, на котором были видны трупы захватчиков, лежавших вдоль трассы.
Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка".
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