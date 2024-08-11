Несколько областей РФ массированно атаковали дроны и ракеты — видео
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Несколько областей РФ массированно атаковали дроны и ракеты — видео

Несколько областей РФ массированно атаковали дроны и ракеты — видео
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Источник:  online.ua

Россияне заявили, что 11 августа Курская, Воронежская и Белгородская области подверглись массированной атаке дронами и ракетами.

Главные тезисы

 

  • В результате сбитых ракет и дронов российской ПВО  в Курской, Воронежской и Белгородской областях были повреждены дома, автомобили и коммунальные объекты, а часть города осталась без электроснабжения.
  • Местные власти сообщили о пострадавших и разрушениях в результате атак, а Минобороны РФ отчиталось о сбитых аппаратах, включая беспилотные летательные аппараты и тактические ракеты.
  • По данным ведомства, ПВО РФ якобы сбили 14 БПЛА и 4 ракеты "Точка-У" над территорией Курска, 16 БПЛА над Воронежем, 3 БПЛА в Белгороде, а также еще аппараты над другими районами.

Что известно о "бавовне" в РФ

Как отмечают росСМИ, одна из сбитых ракет российской ПВО в Курская область упала на жилой дом.

В результате якобы сбитой ракеты там загорелись припаркованные у многоэтажки авто. Пока известно о якобы 13 пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили местные власти, система ПВО этой ночью сбила в Воронежской области 15 БПЛА. Пострадавших нет. Повреждения получили административное здание, коммунальный объект и частные дома.

Кроме этого, в Белгородской области беспилотники атаковали город Шебекино.

Одна многоэтажка загорелась и в двух частных домах выбило стекло. Часть города осталась без электроснабжения.

Фото — росСМИ

Уничтожен беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Пострадавших и разрушений вроде бы нет.

В Минобороны РФ отчитались о количестве якобы сбитых ракет и дронов

Как сообщили в российском ведомстве, в течение 11 августа дежурными средствами ПВО были якобы сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов и четыре тактических ракеты "Точка-У". Их уничтожили над территорией Курской области.

Еще 16 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожены над территориями.

В атаке россияне традиционно обвинили Украину.

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