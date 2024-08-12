Дроны атаковали военный аэродром в Подмосковье — видео

В подмосковном Щелковом жители ночью слышали стрельбу и тревогу. Впоследствии стало известно, что дроны атаковали аэродром.

Что известно о "бавовне" в РФ

Как отмечают местные жители, у военного аэродрома Чкаловский в Подмосковье ночью сбивали дроны.

В подмосковном Щелкове несколько часов назад жители слышали стрельбу и тревогу. Z-каналы сообщили, что отбита атака на военный аэродром Чкаловский. Поделиться

Несколько областей РФ массированно атаковали дроны и ракеты

11 августа Курская, Воронежская и Белгородская области подверглись массированной атаке дронами и ракетами.

Как отмечают росСМИ, одна из сбитых ракет российской ПВО в Курская область упала на жилой дом.

В результате якобы сбитой ракеты там загорелись припаркованные у многоэтажки авто. Пока известно о якобы 13 пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили местные власти, система ПВО этой ночью сбила в Воронежской области 15 БПЛА. Пострадавших нет. Повреждения получили административное здание, коммунальный объект и частные дома.

Кроме этого, в Белгородской области беспилотники атаковали город Шебекино.

Как сообщили в российском ведомстве, в течение 11 августа дежурными средствами ПВО были якобы сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов и четыре тактических ракеты "Точка-У". Их уничтожили над территорией Курской области.