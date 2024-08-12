Дроны атаковали военный аэродром в Подмосковье — видео

В подмосковном Щелковом жители ночью слышали стрельбу и тревогу. Впоследствии стало известно, что дроны атаковали аэродром.
Главные тезисы
- Дроны атаковали военный аэродром Чкаловский в Подмосковье.
- Беспилотные летательные аппараты и тактические ракеты были сбиты системой ПВО над территориями Курска, Воронежа и Белгорода.
- Власти сообщили об якобы отбитой атаки на аэродром и отсутствии пострадавших в результате обороны.
Что известно о "бавовне" в РФ
Как отмечают местные жители, у военного аэродрома Чкаловский в Подмосковье ночью сбивали дроны.
Несколько областей РФ массированно атаковали дроны и ракеты
11 августа Курская, Воронежская и Белгородская области подверглись массированной атаке дронами и ракетами.
Как отмечают росСМИ, одна из сбитых ракет российской ПВО в Курская область упала на жилой дом.
В результате якобы сбитой ракеты там загорелись припаркованные у многоэтажки авто. Пока известно о якобы 13 пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщили местные власти, система ПВО этой ночью сбила в Воронежской области 15 БПЛА. Пострадавших нет. Повреждения получили административное здание, коммунальный объект и частные дома.
Кроме этого, в Белгородской области беспилотники атаковали город Шебекино.
Как сообщили в российском ведомстве, в течение 11 августа дежурными средствами ПВО были якобы сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов и четыре тактических ракеты "Точка-У". Их уничтожили над территорией Курской области.
Еще 16 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожены над территориями.
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