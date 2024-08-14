Дрони атакували три військових аеродроми армії РФ — відео

У на 14 серпня РФ масовано атакували дронами. Зокрема вибухи лунали поблизу трьох військових аеродромів.

Що відомо про “бавовну” в РФ

Як заявляють росЗМІ, вибухи пролунали в Нижньогородській області Росії — там розташований військовий аеродром "Саваслейка", звідки злітають винищувачі МіГ-31 К.

За даними Повітряних сил України, на авіабазі "Саваслейка" базуються носії ракет "Кинжал", якими РФ атакує Україну.

Окрім цього поруч розташована військова авіабаза "Саваслейка".

Місцеві пабліки повідомляють про 10 ударів по військовій авіабазі "Саваслейка". Також стверджують, що проїзд у Кулебаки перекрили.

Також відомо, що у Воронезькій області після атаки БпЛА горів аеродром “Борисоглєбськ”. Вибухи лунали й біля аеродрому “Балтимор”.

Окрім цього росіяни заявили, що в Курській області була ракетна атака і нібито робота ППО. Натомість голова області Смирнов повідомив, що ППО збила чотири ракети.

Повітряну тривогу оголосили й у Липецькій області. Рівень небезпеки, за словами очільника регіону, був найвищий.

У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиті цілі

Натомість у Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито збили 4 ракети та 117 дронів.