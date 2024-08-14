Дроны атаковали три военных аэродрома армии РФ — видео

В 14 августа РФ массированно атаковали дронами. В частности, взрывы раздавались вблизи трех военных аэродромов.

Что известно о "бавовне" в РФ

Как заявляют росСМИ, взрывы прогремели в Нижегородской области России — там расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31 К.

По данным Воздушных сил Украины, на авиабазе "Саваслейка" базируются носители ракет "Кинжал", которыми РФ атакует Украину.

Кроме этого рядом находится военная авиабаза "Саваслейка".

Местные паблики сообщают о 10 ударах по военной авиабазе "Саваслейка". Также утверждают, что проезд в Кулебаки перекрыли.

Также известно, что в Воронежской области после атаки БПЛА горел аэродром "БорисоГлебск". Взрывы раздавались и у аэродрома "Балтимор".

Кроме этого россияне заявили, что в Курской области была ракетная атака и якобы работа ПВО. Глава области Смирнов сообщил, что ПВО сбила четыре ракеты.

Воздушную тревогу объявили и в Липецкой области. Уровень опасности, по словам главы региона, был самым высоким.

В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитых целях

В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы сбили 4 ракеты и 117 дронов.