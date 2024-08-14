Дроны атаковали три военных аэродрома армии РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали три военных аэродрома армии РФ — видео

Дроны атаковали три военных аэродрома армии РФ — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В 14 августа РФ массированно атаковали дронами. В частности, взрывы раздавались вблизи трех военных аэродромов.

Главные тезисы

  • Взрывы прогремели в Нижегородской области России — там расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31 К.
  • Также сообщается о 10 ударах по военной авиабазе "Саваслейка".
  • У Воронежской области после атаки БПЛА горел аэродром "БорисоГлебск". Взрывы раздавались и у аэродрома "Балтимор".

Что известно о "бавовне" в РФ

Как заявляют росСМИ, взрывы прогремели в Нижегородской области России — там расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31 К.

По данным Воздушных сил Украины, на авиабазе "Саваслейка" базируются носители ракет "Кинжал", которыми РФ атакует Украину.

Кроме этого рядом находится военная авиабаза "Саваслейка".

Местные паблики сообщают о 10 ударах по военной авиабазе "Саваслейка". Также утверждают, что проезд в Кулебаки перекрыли.

Также известно, что в Воронежской области после атаки БПЛА горел аэродром "БорисоГлебск". Взрывы раздавались и у аэродрома "Балтимор".

Кроме этого россияне заявили, что в Курской области была ракетная атака и якобы работа ПВО. Глава области Смирнов сообщил, что ПВО сбила четыре ракеты.

Воздушную тревогу объявили и в Липецкой области. Уровень опасности, по словам главы региона, был самым высоким.

В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитых целях

В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы сбили 4 ракеты и 117 дронов.

37 БПЛА и 4 тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11 — над Нижегородской областью, 9 — над Волгоградской, 3 — над Брянской, 2 — над Брянской; 1 — над Ростовской областями, — сообщило ведомство.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали авиабазу Дягилево и НПЗ в Рязани РФ — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Несколько областей РФ массированно атаковали дроны и ракеты — видео
Несколько областей РФ массированно атаковали дроны и ракеты — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали военный аэродром в Подмосковье — видео
Дроны атаковали военный аэродром в Подмосковье — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?