Удар по військовому аеродрому РФ у Липецьку. З'явилися супутникові знімки наслідків

Супутникові знімки підтвердили удар ЗСУ по аеродрому “Липецьк”

На супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня, які є у розпорядженні «Схем», видні наслідки ударів українських військ по аеродрому «Липецьк», що біля однойменного міста у Росії.

Згідно зі знімками, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади — повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа. Поширити

На землі також видні дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.

За даними Генерального штабу України, у ході атаки у ніч з 8 на 9 серпня українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля летовища «Липецьк».

Знищили, зокрема, й один радар зенітно-ракетного комплексу С-350, заявили у Генштабі.

У відомстві також зазначили, що у військовій операції брали участь підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Військовий аеродром у Липецьку 9 серпня 2024 року

Вранці журналісти Радіо Свобода, з посиланням на поінформоване джерело, повідомляли, що на аеродромі «Липецьк» знаходились кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Раніше 9 серпня представники влади Липецької області РФ заявили про атаку дронів, а Міноборони Росії — про збиття 19 з них.

На аеродромі “Липецьк” були найновіші російські літаки

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що на аеродромі в Липецьку російські пілоти опановували винищувачі СУ-57.

Атака на аеродром у Липецьку є продовженням досягнень, успіхів і можливостей, які вже демонструють Сили оборони України. Слід зазначити, що це не тільки аеродром. Це Липецький навчальний центр, який використовувався ворогом з початку повномасштабного вторгнення як військова авіабаза. На цій авіабазі базувалися не лише винищувачі Су та МіГ. На аеродромі базувалися так звані винищувачі п'ятого покоління, як їх називають у РФ, — Су-57. Їх було зафіксовано на знімках Google Maps ще у 2023 році. Поширити

Військовий експерт також додав, що чекаємо на супутникові знімки, щоб встановити, чи були Су-57 на аеродромі у Липецьку на момент атаки, чи ні.