Удар по військовому аеродрому РФ у Липецьку. З'явилися супутникові знімки наслідків

Супутникові знімки зафіксували наслідки нічного удару ЗСУ по російському аеродрому “Липецьк” 9 серпня.
Головні тези:
- З супутникових знімків видно наслідки удару ЗСУ по військовому аеродрому «Липецьк» в Росії, включно з руйнуваннями приміщень та масштабною пожежею.
- У результаті атаки українських військ на “Липецьку” були знищені російські склади з авіаційними бомбами та радар зенітно-ракетного комплексу С-350.
- На аеродромі базувалися найновіші російські винищувачі, в тому числі Су-57, які опановували російські пілоти.
- Експерти наголошують, що удар по аеродрому в Липецьку свідчить про успішність та можливості Сил оборони України в українсько-російському конфлікті.
Супутникові знімки підтвердили удар ЗСУ по аеродрому “Липецьк”
На супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня, які є у розпорядженні «Схем», видні наслідки ударів українських військ по аеродрому «Липецьк», що біля однойменного міста у Росії.
На землі також видні дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.
За даними Генерального штабу України, у ході атаки у ніч з 8 на 9 серпня українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля летовища «Липецьк».
Знищили, зокрема, й один радар зенітно-ракетного комплексу С-350, заявили у Генштабі.
У відомстві також зазначили, що у військовій операції брали участь підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ.
Вранці журналісти Радіо Свобода, з посиланням на поінформоване джерело, повідомляли, що на аеродромі «Липецьк» знаходились кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.
Раніше 9 серпня представники влади Липецької області РФ заявили про атаку дронів, а Міноборони Росії — про збиття 19 з них.
На аеродромі “Липецьк” були найновіші російські літаки
Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що на аеродромі в Липецьку російські пілоти опановували винищувачі СУ-57.
Військовий експерт також додав, що чекаємо на супутникові знімки, щоб встановити, чи були Су-57 на аеродромі у Липецьку на момент атаки, чи ні.
Але Су-57 у Липецьку базувалися, саме там їх опановували російські пілоти. Чи були вони пошкоджені, наразі невідомо. Але є факт знищення складу боєприпасів. Місцева влада евакуювала навколишні невеликі населені пункти. Тобто там вийшло досить видовищне фаєр-шоу.
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