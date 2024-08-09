Удар по военному аэродрому РФ в Липецке. Появились спутниковые снимки последствий
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар по военному аэродрому РФ в Липецке. Появились спутниковые снимки последствий

Липецк
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Источник:  Радио Свобода

Спутниковые снимки зафиксировали последствия ночного удара ВСУ по российскому аэродрому Липецк 9 августа.

Главные тезисы

  • Спутниковые снимки подтвердили разрушения и пожар на аэродроме в Липецке после удара ВСУ.
  • На аэродроме уничтожены российские склады с авиационными бомбами и радар зенитно-ракетного комплекса С-350.
  • Атака украинских войск на Липецк оценивается экспертами как успешная и показательная.
  • На аэродроме в Липецке базировались новейшие российские истребители, включая Су-57.
  • Спутниковые снимки и экспертные оценки подчеркивают значимость и результативность удара украинских сил на стратегический объект военной инфраструктуры в России.

Спутниковые снимки подтвердили удар ВСУ по аэродрому "Липецк"

На спутниковых снимках Planet Labs за 9 августа, имеющихся в распоряжении «Схем», видны последствия ударов украинских войск по аэродрому «Липецк», возле одноименного города в России.

Согласно снимкам, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады, полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар.

На земле также видны два воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, использованных ВСУ для нанесения ударов.

По данным Генерального штаба Украины, в ходе атаки в ночь с 8 на 9 августа украинские военные поразили российские склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов возле аэропорта «Липецк».

Уничтожили, в частности, один радар зенитно-ракетного комплекса С-350, заявили в Генштабе.

В ведомстве также отметили, что в военной операции участвовали подразделения ракетных войск, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Сил беспилотных систем ВСУ.

Военный аэродром в Липецке 9 августа 2024 года

Утром журналисты Радио Свобода со ссылкой на информированный источник сообщали, что на аэродроме «Липецк» находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Ранее 9 августа представители властей Липецкой области РФ заявили об атаке дронов, а Минобороны России — об уничтожении 19 из них.

На аэродроме "Липецк" были новейшие российские самолеты

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что на аэродроме в Липецке российские пилоты овладевали истребителями СУ-57.

Атака на аэродром в Липецке является продолжением достижений, успехов и возможностей, уже демонстрирующих Силы обороны Украины. Следует отметить, что это не только аэродром. Это Липецкий учебный центр, который использовался врагом с начала полномасштабного вторжения в качестве военной авиабазы. На этой авиабазе базировались не только истребители Су и МиГ. На аэродроме базировались так называемые истребители пятого поколения, как их называют в РФ — Су-57. Они были зафиксированы на снимках Google Maps еще в 2023 году.

Военный эксперт также добавил, что ждем спутниковых снимков, чтобы установить, были ли Су-57 на аэродроме в Липецке на момент атаки или нет.

Но Су-57 в Липецке базировались, именно там их овладевали российские пилоты. Были ли они повреждены, неизвестно. Но есть факт уничтожения боеприпасов. Местные власти эвакуировали окрестные небольшие населенные пункты. То есть там вышло довольно зрелищное файер-шоу.

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