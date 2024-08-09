Удар по военному аэродрому РФ в Липецке. Появились спутниковые снимки последствий

Спутниковые снимки подтвердили удар ВСУ по аэродрому "Липецк"

На спутниковых снимках Planet Labs за 9 августа, имеющихся в распоряжении «Схем», видны последствия ударов украинских войск по аэродрому «Липецк», возле одноименного города в России.

Согласно снимкам, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады, полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар. Поделиться

На земле также видны два воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, использованных ВСУ для нанесения ударов.

По данным Генерального штаба Украины, в ходе атаки в ночь с 8 на 9 августа украинские военные поразили российские склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов возле аэропорта «Липецк».

Уничтожили, в частности, один радар зенитно-ракетного комплекса С-350, заявили в Генштабе.

В ведомстве также отметили, что в военной операции участвовали подразделения ракетных войск, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Сил беспилотных систем ВСУ.

Военный аэродром в Липецке 9 августа 2024 года

Утром журналисты Радио Свобода со ссылкой на информированный источник сообщали, что на аэродроме «Липецк» находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Ранее 9 августа представители властей Липецкой области РФ заявили об атаке дронов, а Минобороны России — об уничтожении 19 из них.

На аэродроме "Липецк" были новейшие российские самолеты

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что на аэродроме в Липецке российские пилоты овладевали истребителями СУ-57.

Атака на аэродром в Липецке является продолжением достижений, успехов и возможностей, уже демонстрирующих Силы обороны Украины. Следует отметить, что это не только аэродром. Это Липецкий учебный центр, который использовался врагом с начала полномасштабного вторжения в качестве военной авиабазы. На этой авиабазе базировались не только истребители Су и МиГ. На аэродроме базировались так называемые истребители пятого поколения, как их называют в РФ — Су-57. Они были зафиксированы на снимках Google Maps еще в 2023 году. Поделиться

Военный эксперт также добавил, что ждем спутниковых снимков, чтобы установить, были ли Су-57 на аэродроме в Липецке на момент атаки или нет.