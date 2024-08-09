По информации Генштаба, ночью украинские военные нанесли мощные и разрушительные удары по военному аэродрому армии РФ в Липецке, уничтожив вражеские системы ПВО и самолеты российских оккупантов.

Что известно о последствиях мощного "хлопка" на аэродроме в Липецке

Отмечается, что в результате атаки были уничтожены склады с управляемыми авиабомбами КАБ.

Был зафиксирован масштабный пожар на аэродроме и детонация боеприпасов.

На аэродроме также размещались вражеские самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31, которые, вероятно, были повреждены или уничтожены.

Кроме этого, украинские военные нанесли удары по местам базирования ЗРК преступной армии РФ на оккупированных территориях Донецкой области.

Подчеркивается, что удары были нанесены по трем радарам противника: два – от комплексов С-350 и одному С-300.

Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Что касается других двух целей, информация пока уточняется. В то же время зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов, - добавляют в Генштабе. Поделиться

К боевой работе были привлечены подразделения ракетных войск, сил специальных операций, силы и средства Службы безопасности Украины и

Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Что известно об ударах по аэродрому в Липецке

По информации российских Telegram-каналов, на аэродроме в Липецке продолжаются пожары.

Отмечается, что масштабные пожары не утихают из-за детонации авиабомб, хранившихся на близлежащем складе.