По информации Генштаба, ночью украинские военные нанесли мощные и разрушительные удары по военному аэродрому армии РФ в Липецке, уничтожив вражеские системы ПВО и самолеты российских оккупантов.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны провели успешные удары по военному аэродрому в Липецке, уничтожив системы ПВО и самолеты РФ.
- В результате атаки были разрушены склады с авиабомбами, вызван масштабный пожар и детонация боеприпасов.
- Удары также нанесены по местам базирования ЗРК РФ на оккупированных территориях Донецкой области, что привело к точному попаданию и уничтожению радаров.
- Подразделения войск и специальных служб привлечены к операции в Липецке, выведению радаров из строя и уничтожению вражеских самолетов.
- Масштабные пожары на аэродроме продолжаются из-за детонации авиабомб, сохраняющихся на складе.
Что известно о последствиях мощного "хлопка" на аэродроме в Липецке
Отмечается, что в результате атаки были уничтожены склады с управляемыми авиабомбами КАБ.
Был зафиксирован масштабный пожар на аэродроме и детонация боеприпасов.
На аэродроме также размещались вражеские самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31, которые, вероятно, были повреждены или уничтожены.
Кроме этого, украинские военные нанесли удары по местам базирования ЗРК преступной армии РФ на оккупированных территориях Донецкой области.
Подчеркивается, что удары были нанесены по трем радарам противника: два – от комплексов С-350 и одному С-300.
К боевой работе были привлечены подразделения ракетных войск, сил специальных операций, силы и средства Службы безопасности Украины и
Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.
Что известно об ударах по аэродрому в Липецке
По информации российских Telegram-каналов, на аэродроме в Липецке продолжаются пожары.
Отмечается, что масштабные пожары не утихают из-за детонации авиабомб, хранившихся на близлежащем складе.
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