За інформацією Генштабу, вночі українські військові завдали потужних і руйнівних ударів по військовому аеродрому армії РФ у Липецьку, знищивши ворожі системи ППО та склади з керованими авіаційними бомбами.

Що відомо про наслідки потужної “бавовни” на аеродромі у Липецьку

Зазначається, що внаслідок атаки було знищено склади з керованими авіабомбами КАБ.

Було зафіксовано масштабну пожежу на аеродромі та детонацію боєприпасів.

На аеродромі також розміщувались ворожі літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31, які ймовірно були пошкоджені або знищені.

Окрім цього українські військові завдали ударах по місцях базування ЗРК злочинної армії РФ на окупованих територіях Донецької області.

Підкреслюється, що ударів було завдано по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300.

Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів, - додають у Генштабі. Поширити

До бойової роботи були залучені підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили й засоби Служби безпеки України та

Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Що відомо про удари по аеродрому у Липецьку

За інформацією російських Telegram-каналів, на аеродромі у Липецьку продовжуються пожежі.

Зазначається, що масштабні пожежі не вщухають через детонацію авіабомб, які зберігались на прилеглому складі.