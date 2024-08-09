За інформацією Генштабу, вночі українські військові завдали потужних і руйнівних ударів по військовому аеродрому армії РФ у Липецьку, знищивши ворожі системи ППО та склади з керованими авіаційними бомбами.
Головні тези:
- Українські військові здійснили успішні удари по військовому аеродрому у Липецьку, знищивши системи ППО та ворожі літаки.
- Під час атаки було зруйновано склади з авіабомбами, спричинено масштабну пожежу та детонацію боєприпасів.
- На аеродромі розміщувались ворожі літаки, такі як Су-34, Су-35 та МіГ-31, які можливо були пошкоджені або знищені.
- Удари були завдані також по місцях базування ЗРК на окупованих територіях Донецької області.
- Удари по радарах противника призвели до точного влучання та знищення одного радару, припинення роботи інших. Були залучені різні підрозділи військ та спеціальних служб.
Що відомо про наслідки потужної “бавовни” на аеродромі у Липецьку
Зазначається, що внаслідок атаки було знищено склади з керованими авіабомбами КАБ.
Було зафіксовано масштабну пожежу на аеродромі та детонацію боєприпасів.
На аеродромі також розміщувались ворожі літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31, які ймовірно були пошкоджені або знищені.
Окрім цього українські військові завдали ударах по місцях базування ЗРК злочинної армії РФ на окупованих територіях Донецької області.
Підкреслюється, що ударів було завдано по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300.
До бойової роботи були залучені підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили й засоби Служби безпеки України та
Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Що відомо про удари по аеродрому у Липецьку
За інформацією російських Telegram-каналів, на аеродромі у Липецьку продовжуються пожежі.
Зазначається, що масштабні пожежі не вщухають через детонацію авіабомб, які зберігались на прилеглому складі.
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