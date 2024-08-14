Удар сил обороны Украины по военному аэродрому РФ "Борисоглебск". Появились спутниковые снимки последствий

В ночь на 14 августа беспилотники Сил обороны Украины атаковали четыре российских военных аэродрома на территории Российской Федерации. Спутник зафиксировал последствия поражения по "Борисоглебску", расположенному в Воронежской области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины атаковали четыре российских военных аэродрома в ночь на 14 августа.
- Атака направлена на ограничение возможностей авиации РФ на фронтовой линии.
- Использование дронов демонстрирует высокую эффективность борьбы Украины в воздухе против врага.
- Спутниковые снимки показали разрушения на аэродроме, на котором базируются различные типы военных самолетов.
"Бавовна" на аэродроме “Борисоглебск”: есть спутниковые фото
На спутниковых снимках Planet Labs можно увидеть, что БПЛА атаковали северо-западную часть аэродрома.
В частности, было разрушено несколько ангаров. Вероятно, там находилась техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.
"Схемы" добавляют, что на аэродроме базируются:
Су-25;
Су-30;
Су-34;
Су-35.
Украина атаковала четыре аэродрома РФ
Силы обороны Украины дронами совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Как отмечают источники, дальнобойные дроны Сил обороны (СБУ, ПС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.
"Громкая ночь" сегодня была на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".
Российские "военкоры" в соцсетях писали, что удар был результативным, поскольку российская ПВО не смогла защитить эти объекты.
Кроме этого местные паблики сообщали о 10 взрывах только на "Саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.
Ждем спутниковых фото с уничтоженными российскими истребителями и составами. СБУ продолжает методически ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-