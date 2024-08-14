Удар сил обороны Украины по военному аэродрому РФ "Борисоглебск". Появились спутниковые снимки последствий
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар сил обороны Украины по военному аэродрому РФ "Борисоглебск". Появились спутниковые снимки последствий

Бавовна
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Источник:  Радио Свобода

В ночь на 14 августа беспилотники Сил обороны Украины атаковали четыре российских военных аэродрома на территории Российской Федерации. Спутник зафиксировал последствия поражения по "Борисоглебску", расположенному в Воронежской области.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины атаковали четыре российских военных аэродрома в ночь на 14 августа.
  • Атака направлена на ограничение возможностей авиации РФ на фронтовой линии.
  • Использование дронов демонстрирует высокую эффективность борьбы Украины в воздухе против врага.
  • Спутниковые снимки показали разрушения на аэродроме, на котором базируются различные типы военных самолетов.

"Бавовна" на аэродроме “Борисоглебск”: есть спутниковые фото

На спутниковых снимках Planet Labs можно увидеть, что БПЛА атаковали северо-западную часть аэродрома.

В частности, было разрушено несколько ангаров. Вероятно, там находилась техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.

"Схемы" добавляют, что на аэродроме базируются:

  • Су-25;

  • Су-30;

  • Су-34;

  • Су-35.

Украина атаковала четыре аэродрома РФ

Силы обороны Украины дронами совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отмечают источники, дальнобойные дроны Сил обороны (СБУ, ПС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

"Громкая ночь" сегодня была на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинских городах.

Российские "военкоры" в соцсетях писали, что удар был результативным, поскольку российская ПВО не смогла защитить эти объекты.

Кроме этого местные паблики сообщали о 10 взрывах только на "Саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.

Ждем спутниковых фото с уничтоженными российскими истребителями и составами. СБУ продолжает методически ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам".

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