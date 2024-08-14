Удар сил обороны Украины по военному аэродрому РФ "Борисоглебск". Появились спутниковые снимки последствий

В ночь на 14 августа беспилотники Сил обороны Украины атаковали четыре российских военных аэродрома на территории Российской Федерации. Спутник зафиксировал последствия поражения по "Борисоглебску", расположенному в Воронежской области.

"Бавовна" на аэродроме “Борисоглебск”: есть спутниковые фото

На спутниковых снимках Planet Labs можно увидеть, что БПЛА атаковали северо-западную часть аэродрома.

В частности, было разрушено несколько ангаров. Вероятно, там находилась техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.

"Схемы" добавляют, что на аэродроме базируются:

Су-25;

Су-30;

Су-34;

Су-35.

Украина атаковала четыре аэродрома РФ

Силы обороны Украины дронами совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отмечают источники, дальнобойные дроны Сил обороны (СБУ, ПС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

"Громкая ночь" сегодня была на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинских городах. Поделиться

Российские "военкоры" в соцсетях писали, что удар был результативным, поскольку российская ПВО не смогла защитить эти объекты.

Кроме этого местные паблики сообщали о 10 взрывах только на "Саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.