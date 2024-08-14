Самая масштабная атака. Силы обороны Украины ударили по 4 аэродромам РФ — источники

Сил обороны дронами совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украина атаковала сразу четыре аэродрома РФ

Как отмечают источники, дальнобойные дроны Сил обороны (СБУ, ПС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

"Громкая ночь" сегодня была на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". Поделиться

Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинских городах.

Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, поскольку российская ПВО не смогла защитить эти объекты.

Кроме этого местные паблики сообщали о 10 взрывах только на "Саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.

Ждем спутниковых фото с уничтоженными российскими истребителями и составами. СБУ продолжает методически ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", — отмечает источник. Поделиться

Что известно о "бавовне" РФ 14 августа

Как заявляют росСМИ, 14 августа взрывы прогремели в Нижегородской области России — там расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31 К.

По данным Воздушных сил Украины, на авиабазе "Саваслейка" базируются носители ракет "Кинжал", которыми РФ атакует Украину.

Также известно, что в Воронежской области после атаки БПЛА горел аэродром "БорисоГлебск". Взрывы раздавались и у аэродрома "Балтимор".

В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы сбили 4 ракеты и 117 дронов.