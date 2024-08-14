Самая масштабная атака. Силы обороны Украины ударили по 4 аэродромам РФ — источники

Сил обороны дронами совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны нанесли мощный удар по 4 аэродромам России, используя дальнобойные дроны.
- Атака была специально спланированной операцией, направленной на ослабление авиационной составляющей российской армии.
- Согласно источникам, удар был результативным, поскольку российская ПВО не смогла защитить аэродромы.
- Российские аэродромы, включая “Саваслейку” и “Воронеж”, стали объектами самой крупной атаки за все время войны, о чем свидетельствуют взрывы и сообщения в сети.
Украина атаковала сразу четыре аэродрома РФ
Как отмечают источники, дальнобойные дроны Сил обороны (СБУ, ПС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.
Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинских городах.
Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, поскольку российская ПВО не смогла защитить эти объекты.
Кроме этого местные паблики сообщали о 10 взрывах только на "Саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.
Что известно о "бавовне" РФ 14 августа
Как заявляют росСМИ, 14 августа взрывы прогремели в Нижегородской области России — там расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31 К.
По данным Воздушных сил Украины, на авиабазе "Саваслейка" базируются носители ракет "Кинжал", которыми РФ атакует Украину.
Также известно, что в Воронежской области после атаки БПЛА горел аэродром "БорисоГлебск". Взрывы раздавались и у аэродрома "Балтимор".
В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы сбили 4 ракеты и 117 дронов.
37 БПЛА и 4 тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11 — над Нижегородской областью, 9 — над Волгоградской, 3 — над Брянской, 2 — над Брянской; 1 — над Ростовской областями, — сообщило ведомство.
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