Наймасштабніша атака. Сили оборони України вдарили по 4 аеродромах РФ — джерела

Сил оборони дронами здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Головні тези:
- Спеціально спланована операція далекобійних дронів СБУ та Сил оборони України спрямована на послаблення російської воєнної машини.
- Атака на 4 аеродроми РФ, зокрема на летовищах '"Воронеж", “Курск”, “Саваслейка” та “Борисоглебск”, була наймасштабнішою за весь час війни.
- Російська ППО не змогла відстояти атаку, що спричинило значні втрати для ворожої авіаційної інфраструктури.
- Україна продовжує підрізати крила російським літакам, аби не допустити їх використання для ударів по українській території.
Україна атакувала відразу чотири аеродроми РФ
Як зазначають джерела, далекобійні дрони Сил оборони (СБУ, ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.
Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, аби ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.
Російські воєнкори в соцмережах писали, що удар був результативним, оскільки російська ППО не змогла захистити ці об’єкти.
Окрім цього місцеві пабліки повідомляли про 10 вибухів тільки на "Саваслейці", звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.
Що відомо про “бавовну” РФ 14 серпня
Як заявляють росЗМІ, 14 серпня вибухи пролунали в Нижньогородській області Росії — там розташований військовий аеродром "Саваслейка", звідки злітають винищувачі МіГ-31 К.
За даними Повітряних сил України, на авіабазі "Саваслейка" базуються носії ракет "Кинжал", якими РФ атакує Україну.
Також відомо, що у Воронезькій області після атаки БпЛА горів аеродром “Борисоглєбськ”. Вибухи лунали й біля аеродрому “Балтимор”.
Натомість у Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито збили 4 ракети та 117 дронів.
37 БПЛА та 4 тактичні ракети знищено над територією Курської області, ще 37 БПЛА знищено над Воронезькою областю, 17 БПЛА знищено над територією Білгородської області, 11 — над Нижегородською областю, 9 — над Волгоградською, 3 — над Брянською, 2 — над Орянською областю; 1 — над Ростовською областями, — повідомило відомство.
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