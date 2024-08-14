Наймасштабніша атака. Сили оборони України вдарили по 4 аеродромах РФ — джерела

Сил оборони дронами здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Україна атакувала відразу чотири аеродроми РФ

Як зазначають джерела, далекобійні дрони Сил оборони (СБУ, ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.

"Гучна ніч" сьогодні була на летовищах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск". Поширити

Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, аби ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Російські воєнкори в соцмережах писали, що удар був результативним, оскільки російська ППО не змогла захистити ці об’єкти.

Окрім цього місцеві пабліки повідомляли про 10 вибухів тільки на "Саваслейці", звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

Чекаємо на супутникові фото із знищеними російськими винищувачами та складами. СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки-що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам”, — зазначає джерело. Поширити

Що відомо про “бавовну” РФ 14 серпня

Як заявляють росЗМІ, 14 серпня вибухи пролунали в Нижньогородській області Росії — там розташований військовий аеродром "Саваслейка", звідки злітають винищувачі МіГ-31 К.

За даними Повітряних сил України, на авіабазі "Саваслейка" базуються носії ракет "Кинжал", якими РФ атакує Україну.

Також відомо, що у Воронезькій області після атаки БпЛА горів аеродром “Борисоглєбськ”. Вибухи лунали й біля аеродрому “Балтимор”.

Натомість у Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито збили 4 ракети та 117 дронів.