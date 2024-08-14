Удар Сил оборони України по військовому аеродрому РФ "Борисоглєбськ". З'явилися супутникові знімки наслідків

У ніч на 14 серпня безпілотники Сил оборони України атакували чотири російські військові аеродроми на території Російської Федерації. Супутник зафіксував наслідки ураження по "Борисоглєбську", який розташований у Воронезькій області.

“Бавовна” на аеродромі Борисоглєбська: є супутникові фото

На супутникових знімках Planet Labs можна побачити, що БпЛА атакували північно-західну частину аеродрому.

Зокрема було зруйновано декілька ангарів. Ймовірно, там знаходилась технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.

"Схеми" додають, що на аеродромі базуються:

Су-25;

Су-30;

Су-34;

Су-35.

Україна атакувала чотири аеродроми РФ

Сили оборони України дронами здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як зазначають джерела, далекобійні дрони Сил оборони (СБУ, ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.

"Гучна ніч" сьогодні була на летовищах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск".

Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, аби ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах. Поширити

Російські “воєнкори” в соцмережах писали, що удар був результативним, оскільки російська ППО не змогла захистити ці об’єкти.

Окрім цього місцеві пабліки повідомляли про 10 вибухів тільки на "Саваслейці", звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.