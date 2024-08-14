Удар Сил оборони України по військовому аеродрому РФ "Борисоглєбськ". З'явилися супутникові знімки наслідків
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Удар Сил оборони України по військовому аеродрому РФ "Борисоглєбськ". З'явилися супутникові знімки наслідків

Бавовна
Джерело:  Радіо Свобода

У ніч на 14 серпня безпілотники Сил оборони України атакували чотири російські військові аеродроми на території Російської Федерації. Супутник зафіксував наслідки ураження по "Борисоглєбську", який розташований у Воронезькій області.

Головні тези:

  • Силами оборони України була проведена атака на 4 російських військових аеродроми в ніч проти 14 серпня.
  • У результаті удару на аеродромі в Борисоглєбську було зруйновано кілька ангарів та важливу технічно-експлуатаційну частину.
  • Ця атака є найбільшою по масштабу усіх часів війни Росії проти України та спрямована на обмеження можливостей ворога на фронтовій лінії.
  • Україна використала дрони для атаки на аеродроми РФ, показавши високу ефективність у боротьбі з ворогом у повітрі.

“Бавовна” на аеродромі Борисоглєбська: є супутникові фото

На супутникових знімках Planet Labs можна побачити, що БпЛА атакували північно-західну частину аеродрому.

Зокрема було зруйновано декілька ангарів. Ймовірно, там знаходилась технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.

"Схеми" додають, що на аеродромі базуються:

  • Су-25;

  • Су-30;

  • Су-34;

  • Су-35.

Україна атакувала чотири аеродроми РФ

Сили оборони України дронами здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як зазначають джерела, далекобійні дрони Сил оборони (СБУ, ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.

"Гучна ніч" сьогодні була на летовищах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск".

Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, аби ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Російські “воєнкори” в соцмережах писали, що удар був результативним, оскільки російська ППО не змогла захистити ці об’єкти.

Окрім цього місцеві пабліки повідомляли про 10 вибухів тільки на "Саваслейці", звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

Чекаємо на супутникові фото із знищеними російськими винищувачами та складами. СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки-що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам”.

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