Атака ГУР на російський аеродром «Саваслейка». Знищено три літаки, п'ять пошкоджено — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

Атака ГУР на російський аеродром «Саваслейка». Знищено три літаки, п'ять пошкоджено — джерела

Аеродром Саваслейка
Read in English
Джерело:  online.ua

Головне управління розвідки Міноборони України атакувало російську авіабазу «Саваслейку». Знищено 3 російські літаки, ще 5 — пошкоджені. Про це Online.UA повідомили компетентні джерела у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • ГУР Міноборони України здійснило атаку на російський аеродром «Саваслейка».
  • У результаті удару дронами-камікадзе було знищено 3 російські літаки та пошкоджено п'ять.
  • Пожежа спалахнула на зазначеній авіабазі після атаки дронів, яку зафіксували супутники NASA.
  • Перший удар по аеродрому «Саваслейка» був завданий 13 серпня та спричинив руйнації літака МІГ-31К/И та складу ПММ.

Атака ГУР на “Саваслейку” призвела до знищення трьох літаків — джерела

У результаті операції ГУР МОУ 16 серпня було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому “Саваслейка” в Ніжегородській області РФ.

Як повідомляють джерела Online.UA у ГУР, внаслідок атаки було знищено літак МІГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно, МІГ-31К/И.

Зазначається, що попереднього удару по аеродрому “Саваслейка” було завдано 13 серпня, внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МІГ-31К/И.

За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.

Аеродром РФ “Саваслейка” палає після атаки дронів

На російському аеродромі “Саваслейка” у ніч проти 14 серпня спалахнула пожежа після атаки дронів. Попередньо по авіабазі було завдано близько 10 ударів.

Супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази "Саваслейка". Фото показав OSINT-аналітик Neonhandrail.

За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів. У мережі також публікують можливе місце падіння дронів на цьому аеродромі.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів по аеродрому РФ "Саваслейка". Зʼявилися супутникові фото пожежі
Атака дронів по аеродрому РФ "Саваслейка". Зʼявилися супутникові фото пожежі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наймасштабніша атака. Сили оборони України вдарили по 4 аеродромах РФ — джерела
Наймасштабніша атака. Сили оборони України вдарили по 4 аеродромах РФ — джерела
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Сил оборони України по військовому аеродрому РФ "Борисоглєбськ". З'явилися супутникові знімки наслідків
Бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?