Атака ГУР на російський аеродром «Саваслейка». Знищено три літаки, п'ять пошкоджено — джерела

Головне управління розвідки Міноборони України атакувало російську авіабазу «Саваслейку». Знищено 3 російські літаки, ще 5 — пошкоджені. Про це Online.UA повідомили компетентні джерела у воєнній розвідці.

Атака ГУР на “Саваслейку” призвела до знищення трьох літаків — джерела

У результаті операції ГУР МОУ 16 серпня було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому “Саваслейка” в Ніжегородській області РФ.

Як повідомляють джерела Online.UA у ГУР, внаслідок атаки було знищено літак МІГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно, МІГ-31К/И.

Зазначається, що попереднього удару по аеродрому “Саваслейка” було завдано 13 серпня, внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МІГ-31К/И. Поширити

За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.

Аеродром РФ “Саваслейка” палає після атаки дронів

На російському аеродромі “Саваслейка” у ніч проти 14 серпня спалахнула пожежа після атаки дронів. Попередньо по авіабазі було завдано близько 10 ударів.

Супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази "Саваслейка". Фото показав OSINT-аналітик Neonhandrail.

За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів. У мережі також публікують можливе місце падіння дронів на цьому аеродромі.