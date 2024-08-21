Атака ГУР на російський аеродром «Саваслейка». Знищено три літаки, п'ять пошкоджено — джерела

Головне управління розвідки Міноборони України атакувало російську авіабазу «Саваслейку». Знищено 3 російські літаки, ще 5 — пошкоджені. Про це Online.UA повідомили компетентні джерела у воєнній розвідці.
Головні тези:
- ГУР Міноборони України здійснило атаку на російський аеродром «Саваслейка».
- У результаті удару дронами-камікадзе було знищено 3 російські літаки та пошкоджено п'ять.
- Пожежа спалахнула на зазначеній авіабазі після атаки дронів, яку зафіксували супутники NASA.
- Перший удар по аеродрому «Саваслейка» був завданий 13 серпня та спричинив руйнації літака МІГ-31К/И та складу ПММ.
Атака ГУР на “Саваслейку” призвела до знищення трьох літаків — джерела
У результаті операції ГУР МОУ 16 серпня було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому “Саваслейка” в Ніжегородській області РФ.
Як повідомляють джерела Online.UA у ГУР, внаслідок атаки було знищено літак МІГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно, МІГ-31К/И.
За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.
Аеродром РФ “Саваслейка” палає після атаки дронів
На російському аеродромі “Саваслейка” у ніч проти 14 серпня спалахнула пожежа після атаки дронів. Попередньо по авіабазі було завдано близько 10 ударів.
Супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази "Саваслейка". Фото показав OSINT-аналітик Neonhandrail.
За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів. У мережі також публікують можливе місце падіння дронів на цьому аеродромі.
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