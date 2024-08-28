Дроны впервые атаковали Кировскую область РФ в 1400 км от границы Украины — видео
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Дроны впервые атаковали Кировскую область РФ в 1400 км от границы Украины — видео

пожар
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Источник:  online.ua

28 августа произошла первая атака беспилотников на российскую Кировскую область. Под ударом оказалась местная нефтебаза.

Главные тезисы

  • Кировскую область РФ атаковали не менее 3 дронов.
  • Третий беспилотник ударил по нефтебазе в регионе, начался пожар.
  • По данным источников Online.UA, в Ростовской области ГУР и ССО провели новую успешную операцию.

Атака дронов на Кировскую область — первые подробности

Согласно последним данным, сразу два беспилотника совершили атаку на склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка" в городе Котельнич.

Местные власти утверждают, что один из них ударил в крышку резервуара, а второй дрон якобы попал в пустую цистерну.

Также указано, что в результате атаки никто не пострадал, а на месте работают оперативные службы.

По словам ставленника Кремля в регионе Александра Соколова, "ситуация под контролем".

Несколько минут назад совершен прилет БпЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает председатель Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы, — утверждает чиновник.

Стоит отметить, что в 11:37 стало известно, что уже третий беспилотник ударил по нефтебазе в Кировской области. Это привело к пожару на одном из резервуаров.

В России горит нефтебаза "Атлас" после атаки ГУР и ССО

От своих источников в украинской разведке Online.UA узнал, что ночью 28 августа ГУР МО вместе с ССО ВС Украины провели совместную операцию.

Они использовали ударные дроны украинского производства для атаки на нефтебазу ФГКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов РФ в районе н.п. Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Что важно понимать, данный объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.

Пожар на вражеском объекте продолжается, а последствия атаки будут объявлены позже.

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