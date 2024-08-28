Армия РФ атаковала авиабомбой здание в Донецкой области. Погибла вся семья
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала авиабомбой здание в Донецкой области. Погибла вся семья

Прокуратура Донецкой области
Армия РФ атаковала авиабомбой здание в Донецкой области. Погибла вся семья
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РФ сбросила авиабомбу по селу Измайловка Покровского района Донецкой области. В результате атаки погибли семья.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила атаку авиабомбой на село Измайловка, Донецкая область, погибла вся семья.
  • Стало известно, что в результате атаки погибли родители и двое детей.
  • Ведется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
  • На Покровском направлении в Украине продолжаются активные боевые столкновения между российскими войсками и ВСУ.

От авиабомбы РФ погибли родители и двое детей в Донецкой области

Как отмечается 28 августа оккупанты сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района.

Средство поражения попало по частному сектору, атаковав дом. Под завалами дома погибла целая семья — 45 и 53-летние родители, а также их 17-летний сын и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели, — говорится в сообщении.

Предварительно, враг нанес удар с использованием управляемой авиационной бомбы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Какая ситуация на Покровском направлении

Российские войска продолжают активно штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении. В частности, за 27 августа на фронте в Украине произошло 184 боевых столкновений.

На Покровском направлении бойцы ВСУ отражали 55 российских атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки;

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