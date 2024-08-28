Армия РФ атаковала авиабомбой здание в Донецкой области. Погибла вся семья

РФ сбросила авиабомбу по селу Измайловка Покровского района Донецкой области. В результате атаки погибли семья.
Главные тезисы
- Российская армия совершила атаку авиабомбой на село Измайловка, Донецкая область, погибла вся семья.
- Стало известно, что в результате атаки погибли родители и двое детей.
- Ведется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- На Покровском направлении в Украине продолжаются активные боевые столкновения между российскими войсками и ВСУ.
От авиабомбы РФ погибли родители и двое детей в Донецкой области
Как отмечается 28 августа оккупанты сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района.
Предварительно, враг нанес удар с использованием управляемой авиационной бомбы.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Какая ситуация на Покровском направлении
Российские войска продолжают активно штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении. В частности, за 27 августа на фронте в Украине произошло 184 боевых столкновений.
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