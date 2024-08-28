Армия РФ атаковала авиабомбой здание в Донецкой области. Погибла вся семья

Средство поражения попало по частному сектору, атаковав дом. Под завалами дома погибла целая семья — 45 и 53-летние родители, а также их 17-летний сын и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели, — говорится в сообщении.